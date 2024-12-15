Ankara'da 'Hakkımı Ver' eylemine polis müdahalesi: 49 kişi gözaltına alındı

Yayınlanma: 15.12.2024 - 15:59

Güncelleme: 15.12.2024 - 16:02

Çeşitli meslek gruplarından oluşan bir grup, bugün asgari ücretin artan hayat pahalılığı karşısında yetersiz kalmasına karşı ücretlerin insanca bir yaşam için yeterli seviyeye çıkarılmasını talep ederek, “Hakkımı Ver” sloganıyla TBMM’ye yürümek üzere Çankaya Belediyesi önünde toplandı.

Güvenlik güçleri, eylemin izinsiz olduğu gerekçesiyle toplanan grubun yürüyüşüne izin vermedi ve dağılmayan gruba müdahale etti. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle aralarında Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk’ün de olduğu 49 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Güvenlik güçlerinin, gruptan bazı kişileri ters kelepçe ile gözaltına aldığı görüldü.

"MECLİS'E YÜRÜME İRADEMİZİ DEVAM ETTİRİYORUZ"

Gözaltılar ve polis müdahalesi sonrasında sosyal medya üzerinden açıklama yapan grup, “15 Aralık’ta asgari ücret görüşmelerinde ‘biz de varız’ demek için, hem de bütçeyi hazırlayanlara 'bu memleketin bütçesini var edenler, bu memleketin yoksulları, işçileri, emekçileridir' demek için, o yüzden de onların dışarıda bırakıldığı ama ceplerinden soygun gibi paralarının her gün vergi yoluyla servet biriktirerek patronlara aktarıldığı 'düzeni reddediyoruz' dedik. Aylardır da bu memlekette bütün direnenlerle, memleketin her köşesinde direnenlerle bir şey söylüyoruz” ifadelerini kullandı.

Açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

“Bu çağrı, toplamda direnenlerin çağrısıydı. Çankaya Belediyesi önünde toplanıp ‘Meclis’e yürüyeceğiz’ dedik. Dediler ki yürüyemezsiniz orada milletvekilleri, bu görüşmeyi yapıyor, millet giremez. Direnenlerle beraber yürüme iradesi gösterdik onlarca arkadaşımız gözaltına alındı, darp edildi, yaralananlar oldu. Bugün Meclis’e yürüme irademizi devam ettiriyoruz.

Sefalet dayatmalarına, aşağılanmalara, sendikasızlaştırmaya, eşitsiz ve güvencesiz çalışma koşullarına, sömürüye, talana, katliamlara karşı bir araya geldik, taleplerimizi dile getirmek için Meclis Parkı'na yürümek istedik. Tüm saldırılara rağmen meşru taleplerimizi haykırmaya devam edeceğiz."

"İŞKENCEYE GÖZALTINA ALINDILAR"

"İnsanca yaşamak istediğini söyleyen 49 arkadaşımız işkenceyle gözaltına alındı, geri kalanlarımız ağır biber gazı müdahalesi ve polis şiddetine maruz kaldI" denilen açıklamada, gözaltılara karşı, “Tüm sendikaları, STK’leri, siyasi parti vekillerini, emek ve demokrasi güçlerini, yaşamdan yana hakkını isteyen herkesi saat 16.00’da Ankara Madenci Anıtı önündeki basın açıklamamıza bekliyoruz. Gözaltına alınan arkadaşlarımız serbest bırakılana kadar buradayız” çağrısı yapıldı.