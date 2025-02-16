Ankara'da ilçe belediye başkanlarından Mansur Yavaş'a destek: 'Partimizin adayı olmasını temenni ediyorum'

Yayınlanma: 16.02.2025 - 14:02

Güncelleme: 16.02.2025 - 14:18

CHP’li 21 il belediye başkanı, önceki gün İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na adaylık çağrısı yaptı.

Söz konusu çağrıların ardından, Ankara’da ilçe belediye başkanları, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’a sosyal medya hesaplarından destek paylaşımları yaptı.

Eş zamanlı yapılan paylaşımlarda, Yavaş’ın bir fotoğrafı ile birlikte “yanındayız” mesajı verildi.

ÇIRPANOĞLU’NDAN ADAYLIK TEMENNİSİ

Kahramankazan Belediye Başkanı Av. Selim Çırpanoğlu, paylaşımında, “90 yılı aşkın CHP’li bir ailenin ferdi olarak erken veya zamanlı bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde partimizin adayının Sayın Mansur Yavaş olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın ve Haymana Belediye Başkanı Levent Koç da Yavaş’a destek paylaşımında bulundu.

Paylaşımlarda, “Seninle yürümek bizim için bir şereftir, milletin iradesinin üstünde başka bir irade olamaz, çalışmaya devam edeceğiz” gibi ifadeler yer aldı.