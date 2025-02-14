Mansur Yavaş'tan Erdoğan'a 'çamur' yanıtı: 'Bizim yönetim anlayışımız tertemiz'

Yayınlanma: 14.02.2025 - 15:47

Güncelleme: 14.02.2025 - 15:48

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ankara'da yollar çamurdan yürünmüyor" açıklamasına yanıt verdi.

Yavaş, "Biz Ankara’da belediyeciliği polemikle değil, hizmetle yapıyoruz. Elbette sokaklarımız bazen çamur da olabilir bazı eksikliklerimiz de. Ama bizim yönetim anlayışımız tertemiz" ifadeleriyle tepki gösterdi.

ABB Başkanı Yavaş, Erdoğan'ın Malezya, Endonezya ve Pakistan’a yaptığı 3 günlük ziyaretin ardından uçakta gazetecilere yaptığı "Ankara'da yollar çamurdan yürünmüyor. Sokaklar sahipsiz köpeklerden geçilmiyor. Aynı şey İstanbul için de geçerli. Orada da aynı durum söz konusu. Vatandaş hizmet beklerken, bunlar siyasi ikbal peşinde koşuyor" açıklamasına tepki gösterdi.

"YÖNETİM ANLAYIŞIMIZ TERTEMİZ"

Yavaş, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Biz Ankara’da belediyeciliği polemikle değil, hizmetle yapıyoruz. Elbette sokaklarımız bazen çamur da olabilir; bazı eksikliklerimizde. Ama bizim yönetim anlayışımız tertemiz: Şeffaf, hesap verebilir, katılımcı ve aynı zamanda da sosyal ve üretken belediyeciliktir. Ankaralıların güvenini yüzde 60’ın üzerinde almış bir belediye olarak, algılarla değil, icraatlarımızla konuşuyoruz. Bizim tek dayanağımız halkın iradesidir, tek hesabını verdiğimiz makam da Ankaralıların vicdanıdır."