Samsun'da 9 IŞİD şüphelisi yurtdışı yasağı ile serbest
Samsun'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, yurtdışı yasağı getirilerek adli kontrol şartı ile salıverildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 gün önce İlkadım ve Atakum ilçelerinde terör örgütü IŞİD'e yönelik 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Daha önce örgüt içerisinde faaliyet gösteren Irak uyruklu 9 şüpheli, gözaltına alındı.
9'U DA SERBEST
Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, yurtdışı yasağı getirilerek adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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