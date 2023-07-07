Samsun'da 9 IŞİD şüphelisi yurtdışı yasağı ile serbest

Samsun'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, yurtdışı yasağı getirilerek adli kontrol şartı ile salıverildi.

DHA
Yayınlanma: 07.07.2023 - 15:54
Samsun'da 9 IŞİD şüphelisi yurtdışı yasağı ile serbest
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 gün önce İlkadım ve Atakum ilçelerinde terör örgütü IŞİD'e yönelik 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Daha önce örgüt içerisinde faaliyet gösteren Irak uyruklu 9 şüpheli, gözaltına alındı.

9'U DA SERBEST

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, yurtdışı yasağı getirilerek adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


IŞİD Samsun

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