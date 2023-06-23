İstanbul'da IŞİD operasyonu: 'Yalnız it' baskınla yakalandı

Yayınlanma: 23.06.2023 - 09:20

Güncelleme: 23.06.2023 - 10:33

İstanbul’da IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda, sansasyonel eylem planı yaptığı belirlenen ‘yalnız it’ konumundaki A.H. adlı bir şüpheli yakalandı.

Bahçelievler’deki bir hücre evinde yakalanan şüpheli ile birlikte 2 ruhsatsız tabanca, dolu şarjörler ve bomba yapım aşamasında kullanıldığı tüp ve benzeri patlayıcı niteliğinde değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

'YALNIZ KURT', 'YALNIZ İT' OLDU

2017 yılında IŞİD’in eylem hazırlığındaki hücre evlerine yapılan baskınlara “Yalnız Kurt” isimleri verilmişti. Ancak İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün daha sonra hazırladığı almanakta “Yalnız Kurt” ismi “Yalnız İt” olarak değiştirildi. Değişikliğin “Yalnız Kurt” ifadesinin ülkücü çevrelerde rahatsızlık yarattığı için yapıldığı belirtilmişti.