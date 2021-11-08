Ankara'da polis YÖK protestosuna müdahale etti: Çok sayıda gözaltı

Ankara'da Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) 40. kuruluş yıldönümü nedeniyle protesto düzenlemek isteyen gençlik örgütlerine müdahale eden polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

ANKA
08 Kasım 2021 Pazartesi, 15:49
Ankara'da polis YÖK protestosuna müdahale etti: Çok sayıda gözaltı
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Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü önünde gençlik örgütlerinin YÖK’ü protesto etmek için bir araya gelmesi polis tarafından engellendi.

Eyleme müdahale eden polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan öğrencilerden üçü, daha sonra serbest bırakıldı. Gözaltındaki diğer sekiz öğrencinin ifade işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi.


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