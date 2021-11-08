Ankara'da polis YÖK protestosuna müdahale etti: Çok sayıda gözaltı

08 Kasım 2021 Pazartesi, 15:49

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü önünde gençlik örgütlerinin YÖK’ü protesto etmek için bir araya gelmesi polis tarafından engellendi.

Eyleme müdahale eden polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan öğrencilerden üçü, daha sonra serbest bırakıldı. Gözaltındaki diğer sekiz öğrencinin ifade işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi.