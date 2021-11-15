Son dakika.... Ankara'da rüşvet operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında "İcra takip dosyalarında haciz ve muhafaza işlemleri sırasında rüşvet istenip alındığının" ihbarı üzerine yürütülen soruşturma kapsamında kamu görevlileri ve sivil şahıslar olmak üzere toplam 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği duyuruldu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında; aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu çok sayıda kişiye gözaltı kararı çıktı.
Soruşturma kapsamında Ankara Barosu'na kayıtlı avukatlar, avukat stajyeri, avukat katibi ile suçtan zarar gören diğer kişilerin müracaat ve şikayetlerinde, icra takip dosyalarında haciz ve muhafaza işlemleri sırasında icra memuru tarafından rüşvet istenip alındığının ihbar ve iddiası üzerine, 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunun 135, 140 maddeleri uyarınca şüphelilerin telekomünikasyon yoluyla iletişimlerinin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması, teknik takip, ses ve görüntülerin kayda alınması işlemleri muvacehesinde rüşvet almak ve rüşvet vermek, rüşvet suçuna aracılık etmek, nüfuz ticareti, yedieminlik görevini suistimal, görevi kötüye kullanmak suçlarından haklarında soruşturma yürütülen kamu görevlileri ve sivil sahıslar olmak üzere toplam 33 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekiplerince zanlılardan 32'sinin yakalandığı öğrenildi.
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