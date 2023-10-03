İYİ Partili isimler de arasında... Süleyman Soylu'dan Ali Yerlikaya'ya ziyaret!
Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı makamında ziyaret etti. Yerlikaya, sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayımladı. İYİ Partili komisyon üyelerinin de katıldığı ziyarette, CHP'li üyelerin yer almadığı görüldü.
Eski İçişleri Bakanı ve Meclis İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, Komisyon üyesi milletvekilleriyle birlikte İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.
TEŞEKKÜR MESAJI!
Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ali Yerlikaya, şu teşekkür mesajını paylaştı:
"AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Sayın Süleyman Soylu ile TBMM İçişleri Komisyonu Üyeleri; MHP Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Erbaş, AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın İsmail Erdem AK Parti Antalya Milletvekili Sayın Kemal Çelik, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Hasan Arslan, AK Parti Malatya Milletvekili Sayın İhsan Koca, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Sayın Mehmet Faruk Pınarbaşı, AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın Azmi Ekinci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mehmet Şahin, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mevlüt Kurt, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Şaban Çopuroğlu, AK Parti Bitlis Milletvekili Sayın Turan Bedirhanoğlu, AK Parti Çorum Milletvekili Sayın Yusuf Ahlatcı, İYİ Parti Aydın Milletvekili Sayın Ömer Karakaş, MHP Bolu Milletvekili Sayın İsmail Akgül, İYİ Parti Mersin Milletvekili Sayın Burhanettin Kocamaz’a geçmiş olsun ziyaretleri için teşekkür ediyorum.
Teröre karşı azim ve kararlılıkla hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz."
CHP'Lİ ÜYELER KATILMADI!
Öte yandan söz konusu ziyarette İYİ Partili isimler de yer alırken, CHP'li üyelerin yer almadığı görüldü.
AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Sayın Süleyman Soylu ile TBMM İçişleri Komisyonu Üyeleri; MHP Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Erbaş, AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın İsmail Erdem AK Parti Antalya Milletvekili Sayın Kemal Çelik, AK Parti… pic.twitter.com/UqQzOqb1fY— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 3, 2023
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