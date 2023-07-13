Ankara'da sürpriz ziyaret: Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi!

Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'e sürpriz bir ziyarette bulundu. Görüşmenin ardından açıklama yapılmazken, iki liderin gündeminde yaklaşan yerel seçimler ve ittifak konularının olduğu tahmin ediliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.07.2023 - 16:39
Ankara'da sürpriz ziyaret: Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi!
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İYİ Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın eşlik etti.

Sürpriz görüşme sonrası açıklama yapılmazken, iki liderin gündeminde yaklaşan yerel seçimler konusunun olduğu tahmin ediliyor.

Görüşmede yerel seçimlerde ittifak yapılıp yapılmayacağı konusunun da ele alınması bekleniyor.

CHP'den görüşmeye ilişkin paylaşılan fotoğraflar şöyle:


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