Ankara'da IŞİD operasyonu: 8 yabancı uyruklu yakalandı
Ankara'da terör örgütü IŞİD'le irtibatlı olduğu tespit edilen 8 yabancı uyruklu yakalandı
Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince IŞİD'e yönelik operasyon düzenlendi.
Ekipler tarafından çatışma bölgelerinde bulunan IŞİD terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen 11 yabancı uyruklunun yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Şüphelilerden 8'i gözaltına alındı, firarilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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