IŞİD ve El-Kaide terör örgütü üyesi bazı kişi ve kuruluşların mal varlıkları donduruldu
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, IŞİD terör örgütü üyesi 8 kişi ve 5 kuruluş ile El-Kaide terör örgütü üyesi 5 kişi ve 2 kuruluşun mal varlıkları donduruldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, IŞİD olarak da adlandırılan İslam Devleti militan örgütü ile bağlantılı olduğu belirlenen 8 kişi ve 5 kuruluş ile El-Kaide bağlantılı olduğu belirlenen 5 kişi ve 2 kuruluşun Türkiye'deki mal varlığının dondurulduğunu duyurdu.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, terörün finansmanının önlenmesi hakkında kanun kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri konusunda makul sebeplerin varlığına dayanılarak IŞİD terör örgütü bağlantılı Kilis, Suriye, Irak ve Afganistan doğumlu 8 kişi ile İstanbul'da kurulu; Garanti İhracat İthalat Ltd. Şti., Arasta İthalat İhracat Ltd. Şti., Rawi Telecommunications İletişim Ltd. Şti., Endex Nakliyat Kuyumculuk Ltd. Şti. ve Almid Land Trading Dış Ticaret Ltd. Şti'nin Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasına karar verildi.
Aynı karar kapsamında El-Kaide terör örgütü bağlantılı olduğu belirlenen Mısır, Adıyaman ve Gaziosmanpaşa doğumlu 5 kişi ile İstanbul'da kurulu; Level Hign Moda Tekstil Ltd. Şti. ile Yeşil Sancak Kültür ve Araştırma Derneği'nin Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulmasına yönelik karar alındı.
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