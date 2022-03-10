IŞİD yeni liderini duyurdu
IŞİD, Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin öldürülmesiyle boşalan yere Ebu Hasan el Haşimi el Kureşi'nin seçildiğini açıkladı.
IŞİD, elebaşı Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin öldürüldüğünü kabul ederek, yeni liderini seçtiğini duyurdu.
Telegram'da IŞİD'e yakın kanallardan yayımlanan ses kaydında, örgütün elebaşı Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin öldürüldüğü belirtildi.
Ses kaydında, Kureyşi'nin yerine Ebu Hasan el Haşimi el Kureşi'nin seçildiği duyuruldu.
ABD Özel Kuvvetleri'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği operasyonunda öldürülen Ebubekir el-Bağdadi'nin yerine seçildiği duyurulan IŞİD elebaşı Kureyşi'nin, 3 Şubat'ta ABD güçlerince İdlib ilinde düzenlenen operasyonda öldüğü açıklanmıştı.
İlgili Haberler
- IŞİD ve El-Kaide terör örgütü üyesi bazı kişi ve kuruluşların mal varlıkları donduruldu
- Sivas'ta IŞİD operasyonunda 2 tutuklama
- Şanlıurfa merkezli IŞİD operasyonu: Yakalanan 29 zanlı adliyeye sevk edildi
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Öğrenciler tatil haberini nefesini tutarak bekledi
- ''Helalleşeceğiz, bir araya geleceğiz''
- Ukrayna'dan kaçış; kafileyle İstanbul'a geldiler
- Türk medyası bunu da gördü; Ayçiçeği yağı ile yıkandı!
- Mıkolayiv ve Çernihiv'de infilak etmeyen bombalar temizl
- Doğu Anadolu'da bin 373 köy yolu kapandı
- İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu
- 'Partinin başına geçmek istiyor'
- Telefonunu tamire gönderdi, hayatının şokunu yaşadı
- Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı
En Çok Okunan Haberler
- Yoğun kar yağışı nedeniyle YHT sefer sayısı artırıldı
- AB Liderler Zirvesi Fransa'da başladı
- Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden görüşmesi açıklaması
- Fenerbahçe Final Four'da!
- Ağacı budamak istemişti... Yaşlı adamın feci ölümü
- Akılalmaz olayda baba savunma yaptı
- IŞİD yeni liderini duyurdu
- Biden’dan Putin’e krizi tırmandıracak suçlama
- İngiliz kulübe sponsor şoku!
- İspanya'da 11'ler belli oldu!