IŞİD yeni liderini duyurdu

IŞİD, Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin öldürülmesiyle boşalan yere Ebu Hasan el Haşimi el Kureşi'nin seçildiğini açıkladı.

AA
10 Mart 2022 Perşembe, 21:33
IŞİD yeni liderini duyurdu
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IŞİD, elebaşı Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin öldürüldüğünü kabul ederek, yeni liderini seçtiğini duyurdu.

Telegram'da IŞİD'e yakın kanallardan yayımlanan ses kaydında, örgütün elebaşı Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin öldürüldüğü belirtildi.

Ses kaydında, Kureyşi'nin yerine Ebu Hasan el Haşimi el Kureşi'nin seçildiği duyuruldu.

ABD Özel Kuvvetleri'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği operasyonunda öldürülen Ebubekir el-Bağdadi'nin yerine seçildiği duyurulan IŞİD elebaşı Kureyşi'nin, 3 Şubat'ta ABD güçlerince İdlib ilinde düzenlenen operasyonda öldüğü açıklanmıştı.


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