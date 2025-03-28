Ankara'da üniversite öğrencilerinin eylemleri sürüyor: CHP’li vekiller de katıldı

Yayınlanma: 28.03.2025 - 17:13

Güncelleme: 28.03.2025 - 18:45

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ardından tutuklanmasıyla artan tepki eylemleri sürüyor.

Bugün üniversite öğrencileri Ankara Seğmenler Parkı'nda toplandı.

Ankara'da bulunan üniversiterlerde okuyan öğrencilere CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP Ankara Milletvekilleri Okan Konuralp ve Aliye Timisi Ersever ile CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da eşlik etti.

Öğrenciler "AKP defol üniversiteler bizimdir" ve "AKP'den hesabı gençlik soracak" sloganları attı.

Öğrenciler, "Tek adam kendi sarayında korkuyor. Titremeye başladı. Gençlik, onun saltanatını sarsıyor. Tüm Türkiye halkı, tüm dünya bizim mücadeleyi nasıl büyüttüğümüzü izliyor. Sokakları geri kazandık. Tüm halk birleşerek nasıl kazanacağız? Bunları tartışma zamanı" açıklamasında bulundu.

‘TOPLUMSAL UMURSAMAZLIĞA SAHİP DEĞİLİZ’

Sonrasında üniversite temsilcileri söz aldı. TOBB adına konuşan temsilci öğrenci, "Haksızlığın hukuksuzluğun karşısında ayaktayız. Ne kadar baskı uygularlarsa uygulasınlar bizi yenemeyecekler ve direnişimizi kıramayacaklar" dedi. TED Üniversitesi adına konuşan temsilci öğrenci "Okul yönetimiyle görüştük 8-9 Nisan'da kariyer fuarına TRT ve beşli çeteyi kabul etmeyeceğiz dedik. Okul yönetimi kabul etti. Tüm üniversiteler bir araya gelelim" ifadelerini kullandı. Başkent Üniversitesi temsilcisi öğrenci, "Bu tek adam rejimine karşı her zaman mücadele etmeye devam edeceğiz" derken, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi temsilcisi öğrenci ise, "Bu ülkenin aydınlığını taşıyacak olan bizler daha yüksek bir şekilde ses çıkarmamız gerektiğini biliyoruz. Toplumsal umursamazlığa sahip değiliz" diye konuştu.

‘MÜCADELEYİ ÖZGÜRLÜĞÜMÜZ İÇİN VERİYORUZ’

Ankara Üniversitesi adına konuşan temsilci öğrenci "Biz 23 yıldır bu karanlık rejimin içine doğmuş gençler olarak bu mücadeleyi kendi özgürlüğümüz için veriyoruz. Biz aynı gezide olduğu gibi kendi özgürlüğümüz için bu rejime karşı çıkış içerisindeyiz" dedi. Atılım Üniversitesi temsilci öğrencisi de, "Hiçbir zaman biat etmeyeceğiz ve boyun eğmeyeceğiz" diye konuştu. Hacettepe Üniversitesi temsilcisi öğrenci ise, "İlk reaksiyon alan üniversitelerden biriydik. Hacettepe üzerindeki ölü toprağını attı" ifadelerini kullandı.

‘ÖNCE YOKSULLUK, ŞİMDİ BASKI’

Bilkent Üniversitesi temsilcisi öğrenci, "AKP iktidara geldiğinden beri tüm halkı yoksulluğa mahkum etti. Şimdi de baskıyı daha da artırıyor" ifadeleri kullanırken, Gazi Üniversitesi temsilcisi öğrenci de, "Günlerdir sokaklardayız. Bizi üniversitede yıllardır sindirmeye çalışan çetelere boyun eğmeyeceğiz" dedi.

‘MÜCADELEYİ KURUCU BİR İRADEYE DÖNDÜRME ZAMANIDIR’

ODTÜ Üniversitesi temsilci öğrencisi, "Her bir arkadaşımızı direnişimizi kalıcı kılmaya çağırıyoruz. Sarayın darbe girişimine karşı mücadelemiz bir başlangıcın işaretiydi. Şimdi bunu kurucu bir iradeye döndürme zamanıdır" değerlendirmesinde bulundu. ANKARA