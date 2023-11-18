Ankara'dan son anket paylaşıldı: Mansur Yavaş'ın en yakın rakibi çok 'tanıdık'
ORC Araştırma’nın paylaştığı son anket çalışmasına göre Ankaralıların yüzde 46,6’sı “Mansur Yavaş’a oy veririm” diyor. Buna en yakın orana sahip isim ise Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek.
ORC Araştırma, “Yerel Seçim Oy Verme Eğilimleri/Ankara” adlı çalışmasının sonuçlarını sosyal medyadan paylaştı.
12-16 Kasım tarihlerinde yapılan ankette 5 bin katılımcıya 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ismi geçen isimlere oy vermeyi düşünüp düşünmedikleri soruldu.
Buna göre ankete katılanların yüzde 46,6’sı mevcut CHP’li başkan Mansur Yavaş’a oy vereceğini belirtti.
Yavaş’ı yüzde 40,8’le eski başkan Melih Gökçek’in kendisi gibi AKP’li olan oğlu Osman Gökçek takip etti.
KÜRŞAD ZORLU 4. İSİM OLDU
Bu iki ismin arkasından AKP’li Turgut Altınok yüzde 34,2 ile üçüncü, İYİ Partili Kürşad Zorlu yüzde 27,2 ile dördüncü geldi.
Birkaç gün önce İYİ Parti’den istifa eden Adnan Beker’in oranı ise yüzde 22,4 olarak ölçüldü. Beker aynı zamanda seçmenlerin en fazla “oy vermem” dediği isim oldu. Beker’i bu alanda Kürşat Zorlu izledi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Alman muhabirden Erdoğan'ı kızdıran soru!
- Ersan Şen katılacağı partiyi açıkladı
- Yerlikaya İzmir'i gözüne kestirdi
- Son gün 30 Kasım: Cezası büyük
- Tramvaydan inme zamanı!
- AKP neden caydırıcı adım atmıyor?
- Limak yine kıyıma hazırlanıyor!
- 'İspat ederlerse politikayı bırakıyorum!'
- İYİ Parti'de istifa rüzgârı
- Hançerler kınından çıktı