Barış Pehlivan: Yargıda marangozlar var mı?

29 Kasım 2021 Pazartesi, 10:23

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, Halk TV'de katıldığı "Açıkça" adlı programda, birleştirilen Gezi ve Çarşı davasında tutuklu yargılanan Osman Kava hakkındaki yargı kararını değerlendirdi. Burhan Kuzu'nun müdahalesiyle hukuksuzca serbest bırakıldığı iddia edilen uyuşturucu baronu Zindaşti'yi hatırlatan Pehlivan, "Burhan Kuzu'nun Saray telefonundan bazı hâkimleri aradığı nasıl ortaya çıktıysa, yarın öbür gün Osman Kavala'nın tutukluluğuna devam emrinin nasıl verildiği de ortaya çıkacaktır" dedi.

Yargıda Fetullahçıların hâkim olduğu dönemde, FETÖ'nün yargı imamlarını kasteden Pehlivan, "Yargıda marangozlar vardı, hala var mı? Hâkimler Osman Kavala'nın tahliye kararını nasıl alacaklar? O emri kim verecek?" diye sordu.

Hâkimlerle Saray'ın nasıl iletişim kuracağına yönelik sorularını sıralayan Pehlivan, "Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Başkan Vekili bildiğim kadarıyla. Mehmet Uçum, Osman Kavala'yı yakından tanır. Çünkü Uçum avukatlık yaptığı dönemde o ünlü, şu an Soros'la bağlantılı olduğu iddia edilen bütün vakıfların avukatlığını yapmıştı" ifadelerini kullandı.

SARAY'IN KARARI YARGIYA NASIL İLETİLECEK?

Pehlivan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mesela Başsavcı mı aranacak Saray'dan? Başsavcı sonra hakimlere nasıl iletecek? Bunlar teknik konular gibi gözüküyor ama değil. Yargı bağımsızlığının ayaklar altına alındığından bahsediyorum. Mesela başsavcıya bir şekilde telefon geldi. Artık bu Kavala'yı tahliye edin, mesela şu tarihte. Başsavcı ne yapacak? Bir başsavcının hâkime talimat vermesi hukuk dışı bir şeydir. Telefon mu edecek? Katibine mi söyleyecek? O iki hâkimi başsavcılık odasında mı ağırlyacak? Rezalet şeylerden bahsediyoruz. Niye bu kadar üzerinde duruyorum biliyor musunuz? Yarın öbür gün devran döndüğünde teknik konu gibi gözüken şeyler manşet olacak şeylerdir. O hâkimler itirafçı olmak zorunda kalacaktır. Siyasi talimat alındığına ve tahliye etmediklerine dair itiraflar çıkacaktır. Bunlar sadece tahmin değildir. Bilgi olarak da söylüyorum size. Ben bu hiyerarşinin nasıl işlediğini merak ediyorum."