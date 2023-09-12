Anket: İYİ Parti'nin yerel seçim kararını hangi seçmen kitlesi destekliyor?

MetroPOLL Araştırma’nın yaptığı anketin sonuçlarına göre, İYİ Parti’nin yerel seçim kararını sadece kendi seçmeni ve Zafer Partisi seçmeni destekliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.09.2023 - 13:13
Anket: İYİ Parti'nin yerel seçim kararını hangi seçmen kitlesi destekliyor?
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MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar, sosyal medya hesabından İYİ Parti’nin yerel seçim kararına yönelik bir anket sonucu paylaştı. 

Araştırma şirketi katılımcılara ‘İYİ Parti'nin yerel seçimlere kendi adayları ile katılmasını nasıl değerlendirirsiniz?’ sorusunu yöneltti. 

14-18 Ağustos tarihlerinde bin 801 kişiyle yapılan anketin sonuçlarına göre, CHP seçmeninin yüzde 52.9’u, HDP/YSP seçmeninin yüzde 61.7’si, TİP seçmeninin yüzde 56’sı söz konusu kararı desteklemiyor.

İYİ Parti seçmeninin yüzde 74.7’si kararı desteklerken, yüzde 23.3’ü desteklemediğini belirtti. Yüzde 2 ise ‘fikrim/cevap yok’ yanıtını verdi. 

AKP seçmeninin yüzde 46.9'u, MHP seçmeninin yüzde 56.6'sı, Yeniden Refah Partisi seçmeninin yüzde 62.8'i de İYİ Parti'nin yerel seçim kararını desteklemiyor.

Zafer Partisi seçmeninin yüzde 52.8'i kararı desteklerken, yüzde 33.3'ü desteklemiyor.


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