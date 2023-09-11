Uğur Poyraz açıkladı: İYİ Parti Levent Gültekin için harekete geçti

Yayınlanma: 11.09.2023 - 23:10

Güncelleme: 11.09.2023 - 23:12

Gazeteci Levent Gültekin, geçtiğimiz günlerde Cumhur İttifakı'na yakınlığıyla bilinen Avrasya Yerel Yönetimler Birliği Başkanı Hasan Cengiz'in, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, “CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını organize etmesi ya da engellememesi için 100 milyon dolar verdiği” iddia edilen bir e-posta mesajını gündeme getirdi.

İYİ Partili isimler ise; yöneticiler ve milletvekilleri başta olmak üzere "#YalancısınLevent" hashtagiyle paylaşım yaptı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Söz konusu iddialara ilişkin Gazeteci Bahar Feyzan'ın YouTube kanalında açıklamalarda bulunan İYİ Parti Ankara Milletvekili Uğur Poyraz, Gültekin ile yaptığı telefon görüşmesini şu sözlerle aktardı:

"Dedim ki bakın Levent Bey, bu mailde genel başkanımız veya 100 milyon dolarla ilgili bir iddia yok. Başka bir partiye ilişkin, bir başka partinin genel başkanına ilişkin, Kemal Bey'e ilişkin bir mail. Bu konu Akşener'e mail olarak şikayet edilmiş, İYİ Parti'nin mail adresine gönderilmiş, spama düşmüş bir şikayet bu dedim. 'Uğur Bey özür dilerim ben bunu telafi edeceğim' dedi. Sonraki yayınına baktık, yapılan haberlerin hiçbirine değinmeden dümdüz muğlak bırakarak geçti. İkinci yayında telafi edeceğim diyorsunuz, tık yok. Bunun üzerine yasal başvurular yapıldı. Gerekli yargı merciilerine gerekli başvurularda bulunduk."