CHP Antalya İl Başkanı duyurdu... 'Anketlerde ve saha çalışmalarında öndeyiz'

Antalya’da yapılan anketlerde ve saha araştırmalarında CHP'nin önde olduğunu aktaran Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, “Daha fazla ilçe belediyesi de CHP’ye geçecek” dedi.

Cumhuriyet/Antalya
Yayınlanma: 29.03.2024 - 12:28
CHP Antalya İl Başkanı duyurdu... 'Anketlerde ve saha çalışmalarında öndeyiz'
Abone Ol google-news

CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Antalya’daki yerel seçim yarışını Cumhuriyet’e değerlendirdi. 

"Anketlerde ve saha araştırmalarında öndeyiz" diyen Kamacı, “Antalya’da hem büyükşehir  belediyesini tekrar kazanacağız, hem de daha fazla ilçe belediyesi CHP’ye geçecek, biliyoruz” dedi.

"RANTIN DEĞİL, HALKIN KENTİ OLMALI"

Antalya’nın rant bakımından Ankara’nın ilgisini çeken bir kent olduğunu söyleyen Kamacı, CHP yönetimindeki belediyelerin Antalya’da özgürlük alanı oluşturduğunu belirterek, “Antalya’nın rantın değil, halkın kenti olmasını istiyoruz” dedi.

“Antalya’da sosyal kriz var” diyen Nail Kamacı, Kepez’i işaret ederek yüzde 70’inin turizm sektöründe emekçi olduğu ve ilçede yaşamın güçleştiğini, Antalya’da seçimin sonucunu emeklilerin belirleyeceğini söyledi.,

Kamacı, hükümetin yardım edeceği yoksul sayısının artmasıyla övünmesini de garipsediğini ifade etti. 


İlgili Haberler

TKP’den büyük Defne buluşması: 'Anketçiler bile kabul etmek zorunda kaldı'

TKP’den büyük Defne buluşması: 'Anketçiler bile kabul etmek zorunda kaldı'
Son dakika... CHP lideri Özgür Özel'den 'anket' göndermesi: 'Sinirleniyorlar'

Son dakika... CHP lideri Özgür Özel'den 'anket' göndermesi: 'Sinirleniyorlar'
KONDA’dan çarpıcı anket... Oyları en çok artan parti: Kararsız gençler

KONDA’dan çarpıcı anket... Oyları en çok artan parti: Kararsız gençler
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika... Erdoğan'dan 'emekli maaşlarına düzenleme' mesajı: 'Tekrar masaya yatıracağız'

Son Dakika... Erdoğan'dan 'emekli maaşlarına düzenleme' mesajı: 'Tekrar masaya yatıracağız'
Xabi Alonso, Liverpool için kararını verdi!

Xabi Alonso, Liverpool için kararını verdi!
Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a 'köfteci' yanıtı: Ben ona 'Bakan olamazsın' demedim...

Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a 'köfteci' yanıtı: Ben ona 'Bakan olamazsın' demedim...
Bandırma’da sahile ceset vurdu: Kayıp denizcilerden birine mi ait?

Bandırma’da sahile ceset vurdu: Kayıp denizcilerden birine mi ait?
Uşak Üniversitesi'nde cinsel taciz! Öğretim görevlisi açığa alındı

Uşak Üniversitesi'nde cinsel taciz! Öğretim görevlisi açığa alındı
Beşiktaş Emlakjet final umudunu sürdürmek için sahaya çıkıyor

Beşiktaş Emlakjet final umudunu sürdürmek için sahaya çıkıyor
Murat Kurum sosyal medyanın diline düştü: Ayaklarına baret geçirip kafasına çizme taktı

Murat Kurum sosyal medyanın diline düştü: Ayaklarına baret geçirip kafasına çizme taktı
İtalyanlar duyurdu: Galatasaray’da Zaniolo gelişmesi!

İtalyanlar duyurdu: Galatasaray’da Zaniolo gelişmesi!