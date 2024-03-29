CHP Antalya İl Başkanı duyurdu... 'Anketlerde ve saha çalışmalarında öndeyiz'

Yayınlanma: 29.03.2024 - 12:28

Güncelleme: 29.03.2024 - 12:31

CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Antalya’daki yerel seçim yarışını Cumhuriyet’e değerlendirdi.

"Anketlerde ve saha araştırmalarında öndeyiz" diyen Kamacı, “Antalya’da hem büyükşehir belediyesini tekrar kazanacağız, hem de daha fazla ilçe belediyesi CHP’ye geçecek, biliyoruz” dedi.

"RANTIN DEĞİL, HALKIN KENTİ OLMALI"

Antalya’nın rant bakımından Ankara’nın ilgisini çeken bir kent olduğunu söyleyen Kamacı, CHP yönetimindeki belediyelerin Antalya’da özgürlük alanı oluşturduğunu belirterek, “Antalya’nın rantın değil, halkın kenti olmasını istiyoruz” dedi.

“Antalya’da sosyal kriz var” diyen Nail Kamacı, Kepez’i işaret ederek yüzde 70’inin turizm sektöründe emekçi olduğu ve ilçede yaşamın güçleştiğini, Antalya’da seçimin sonucunu emeklilerin belirleyeceğini söyledi.,

Kamacı, hükümetin yardım edeceği yoksul sayısının artmasıyla övünmesini de garipsediğini ifade etti.