Anket sonucunda çarpıcı sonuç: CHP zirvede, AKP’nin eriyişi sürüyor!
ALF Araştırma, 1-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında yaptığı seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Anketin sonucuna göre, CHP zirvedeki yerini korurken, AKP’nin oyları erimeye devam ediyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasına verilen iptal kararı ve ardından tutuklanmasıyla başlayan sürecin yankıları gündemdeki yerini koruyor.
Öte yandan, başta Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) olmak üzere muhalefet partilerinin ise ‘erken seçim’ çağrıları da devam ediyor.
Bunlarla beraber araştırma şirketleri ise seçim anketlerinin sonuçlarını yayımlamayı sürdürüyor. ALF Araştırma 1-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında 2017 kişi ile yüz yüze gerçekleştirilen anket çalışmasının sonucunu açıkladı.
Çalışmada katılımcılara, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.
Çalışmaya katılan kişilerin yüzde 32.1'i soruya 'CHP' yanıtını verirken, 'AKP' yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 29.7 AKP dedi.
Anket sonuçları şöyle:
CHP: Yüzde 32.1
AKP: Yüzde 29.7
MHP: Yüzde 8.6
DEM Parti: Yüzde 8.1
Zafer: Yüzde 4.1
YRP: Yüzde 3.8
İYİ Parti: Yüzde 3.5
Anahtar Parti: Yüzde 3.5
BBP: Yüzde 2.2
TİP: Yüzde 1.7
YMP: Yüzde 1.6
Diğer: Yüzde 1.1
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