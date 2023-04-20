Anketler Fuat Oktay'ın dediklerini doğru çıkarmıyor: Saraydan seçim tahmini

Yayınlanma: 20.04.2023 - 10:57

Güncelleme: 20.04.2023 - 11:33

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TV 100'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Oktay, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini birinci turda kazanacaklarını söyleyerek, "Anketlerde önde olduğumuzu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Oktay'ın açıklamalarında satırbaşları şöyle:

"Hepimizin arzusu kendi koyduğumuz hedefleri hep kendimiz egale ettik. Kendimiz yeterli bulmadık ve kendimiz hep yeni hedefler koyduk. Dolayısıyla Türkiye’yle ilgili hedeflerimiz var bizim, biz bunların hiçbirisinden vazgeçmiş değiliz.

Seçimi birinci turda kazanacağımıza eminiz. Sokaklardan aldığımız geri bildirimle 'bu işi bitireceğiz' diyoruz. İkinci tura bu işi bırakarak milletimizin gündemini bunla yormaya gerek yoktur diye düşünüyoruz.

Milletimizin ferasetine güveniyoruz. Milletimiz Erdoğan'a balkon konuşmasını yaptıracaktır, güçlü meclis desteğiyle her iki seçimi sonlandıracaktır.

Anketlerde önde olduğumuzu söyleyebilirim. Son 10-15 günkü trende baktığımızda aradaki farkın Cumhur İttifakı lehine açıldığını görüyoruz."

ANKETLERDE MİLLET İTTİFAKI ÖNDE

Öte yandan yapılan son anketlere bakıldığında Millet İttifakı'nın önde olduğu görülüyor. Son yapılan anketlerden olan ORC Araştırma'nın 'Seçmen eğilimleri' araştırmasında seçmenlere "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?" sorusu yöneltildi.

AKP yüzde 35,9, CHP yüzde 29,8, İYİ Parti yüzde 11,6, Yeşil Sol Parti yüzde 11,6, MHP yüzde 4,8 ve Memleket Partisi'nin oy oranı yüzde 2,4 oldu.

Bir başka yapılan Aksoy Araştırma Şirketi'nin yaptığı ankette ise Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüzde 14.8 önde çıktı.

Ankette katılımcılara "Cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi adaya oy verirsin" sorusu yöneltildi.

Buna göre, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 47.9 oy oranına ulaştı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı "Recep Tayyip Erdoğan" diyenlerin oranı ise 38.4 oldu.