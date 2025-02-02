'Anketlerin anketi' paylaşıldı... 9 anketin ortalamasında çarpıcı sonuç: AKP ve CHP arasında dikkat çeken fark!
9 farklı araştırma şirketinin ocak ayında yaptıkları araştırmanın sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre AKP ve CHP arasındaki fark yüzde 1'in altında. İşte ayrıntılar...
Muhalefet 'erken seçim' çağrısını yinelemeye devam ediyor. Bu süreçte kamuoyu şirketleri de saha çalışmaları yapmayı sürdürüyor.
Son olarak; sosyal medyadan ulusal ve uluslararası seçim ve kamuoyu araştırmalarını listeleyen MDRaporlar, ocak ayında yapılan 9 anketin ortalamasını paylaştı.
DİKKAT ÇEKEN FARK
Ocak ayında; AREA, ASAL, HBS, ORC, Özdemir, SER Araştırma, Pi-Ar, Vesam, Yöneylem'in yaptığı anketlere yer verilen çalışmada AKP yüzde 30,6 ile ilk sırada yer alırken CHP'nin yüzde 29,8 ile ikinci parti olduğu görüldü.
Diğer partiler ise şöyle sıralandı:
- DEM yüzde 9,1
- MHP yüzde 8,7
- Zafer Partisi yüzde 5,3
- İYİ Parti yüzde 5,0
- YRP yüzde 4,2
- AP yüzde 1,7
- TİP yüzde 1,7
- Diğer yüzde 3,9
EN FAZLA OY KAYBI YAŞAYAN AKP OLDU
Aralık ayına göre ocak ayında; en fazla oy kaybı yaşayan parti yüzde 1,6 kayıpla AKP oldu.
YRP ise yüzde 0.5 oy kaybı ile en çok kayıp yaşayan ikinci parti oldu.
Oyunu en fazla artıran parti ise yüzde 0,6 ile Zafer Partisi oldu.
İşte oy değişimleri şöyle:
+ 0.6 ZP
+ 0.1 ANP
+ 0.1 DEM
- 0.1 TİP
- 0.1 MHP
- 0.1 CHP
- 0.3 İYİ
- 0.5 YRP
- 1.6 AKP
Ocak ayında kamuoyu ile paylaşılan 9 genel seçim anketinin ortalaması. pic.twitter.com/cBpr8H0onK— MDRaporlar (@MDRaporlar) February 1, 2025
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