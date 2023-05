Son dakika... Kılıçdaroğlu net konuştu: Seçim 2'nci tura kalmayacak, 1'inci turda bitecek!

Yayınlanma: 12.05.2023 - 21:43

Güncelleme: 12.05.2023 - 23:56

Geri sayım başladı, gözler 14 Mayıs'a çevrildi. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Fox TV'de "Liderler Fox'ta" canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Herkes sandığı mutlaka gitsin ve oyunu kullansın. Çünkü bu seçim sıradan bir seçim değil. Ya demokrasiyi getireceğiz ya da demokrasiyi tarihin çöp sepetine atacağız. Bunları hayatımızın her anında yaşıyoruz. Savaşa mı gidiyoruz? Daha önce de 'Muhalefet gelirse darbe olur' dediler. Şimdi de kalkıp bunu farklı dille ifade ediyorlar. Erdoğan'ın da diğerlerinin de ifadeleri ürkütücü.

Bunlara baktığımızda kaygılanmamak elde değil. Çünkü iktidar sahipleri, halkın oylarıyla gitmeleri gerektiği ortaya çıkarsa 'Biz gitmeyeceğiz' diye mesaj veriyor. Kimsiniz siz? Kendinizi halkın üzerinde mi görüyorsunuz. Tıpış tıpış gideceksiniz.

SEÇİM GÜVENLİĞİ AÇIKLAMASI

Tam bir güvenlik içinde sonuçlar belli olacak. Tüm oy kullanılacak yerlerde gönüllü avukatlarımız olacak. Bu seçime ilk kez bu kadar gerçekten ciddi bir çalışmayla yaklaştık ve bu çalışmayı 1.5 yıllık süre sonunda tamamladık. Partimizde özel çalışmalar yapıldı, eğitimler verildi, denemeler yapıldı. Sonucu bize bildirin dendi. Tam 4 kez deneme yapıldı. İlk kez bu kadar ciddi hazırlık yaptık. Bizim dışımızda ittifak ortaklarımızın da hazırlıkları var.

'EN GÜÇLÜ ALTYAPIYA SAHİP OLAN PARTİ CHP'

Vatandaş sonuçlara şöyle güvenecek, biz sonuçları yayınlayacağız. Diyelim ki Yüksek Seçim Kurulu'nun, Anadolu Ajansı'nın açıklamaları var. Doğruysa sorun yok. Yanlış olduğu takdirde hemen tutanakları koyacağız, bu yanlıştır diyeceğiz. Bütün tutanaklar elimizde olacak. Sadece bizim merkeze de saldırı olabilir. Siyasi partiler arasında en mükemmel dijital altyapıya sahip olan CHP'dir. Bütün olası saldırılara karşı her türlü güvenlik önlemi alındı. Bütün vatandaşlarımız rahat olsun. Zaman zaman bizim sisteme saldırılar oluyor. Bugüne kadar kıramadılar. Teknik ekibimiz mükemmel. İkinci tura kalmayacak. Halk artık tercihini yaptı.

'ÇELİK YELEK' AÇIKLAMASI: SOYLU'YA YÜKLENDİ

Ayrıntı vermek istemem. Pek çok kanaldan isimler geliyor. Hemen İçişleri Bakanlığına bildiriyoruz. Koruma arkadaşlar var, onlar da dikkat ediyor. Son 7-8 mitingden başlayarak güvenlik önlemlerinin artırıldığını görüyorum. Miting alanına gelen yurttaşlar daha iyi aranıyor. Bütün polis arkadaşlara teşekkür etmek görevim. Gerçekten büyük bir fedakarlıkla görevlerini yapıyorlar. Öyle bir bakan var ki, kendisini devletin sahibi sanıyor. Siz kalkıyorsunuz yasa dışı talimat veriyorsunuz. Sen İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturuyorsun. Sen yasalara uymak zorundasın. Sen valilere, kaymakamlara yasa dışı talimat veremezsin. Bu şu demek, 'ben yasa dışı iş yapmakta kararlıyım' demektir. Kim oluyorsun sen? Tek başına bunu yapamaz. Yukarıdan talimat almıştır. Talimat veren Erdoğan.

'TERCİHİ HALK YAPACAK'

Bütün kamu görevlileri yasaların gereğini yapmak zorundalar. Kamu görevlileri yasa dışı bir iş yapamazlar. Bu onlar için suç. Yasalar böyle diyor. Sandığın başında bir yargıç var. Partilerin temsilcileri var, ayrıca müşahitler var. Sayım yapılırken de vatandaşlar var. Siz bunlara güvenmiyorsunuz, bana tutanağı ver diyorsunuz. Kim oluyorsunuz? Savaşa mı gidiyoruz, seçim yapıyoruz. Zırhlı araçlar, tutanakları istemeler. Daha bir sürü şey var istedikleri. Size sandığı vermeyeceğiz, iktidarı vermeyeceğiz diyorlar. Aklın ve mantığın alamayacağı ne varsa telaffuz ettiler. Bu doğru değil. Sayın Erdoğan'a da çağrı yapmak isterim. Seçime gidiyoruz, seçimin kazananı Türkiye'dir. Muhalefet de iktidar da demokrasi adına görev yapar. Sanki biri düşman diğeri dost. Ortada düşman yok, hepimiz aynı ülkede yaşıyoruz. Tercihi halk yapacak.

'RUS HALKIYLA SORUNUMUZ YOK'

Doğal olarak şu bana söyledi dersem yanlış olur. Rusya'dan yapılan açıklama için teşekkür ederiz. Karışmayacağız diyorlar. Orada bir sorunumuz yok. Başka bir ülkenin iç işlerine müdahalesini kabul etmeyiz. Bizim Rus halkıyla sorunumuz yok. Tweet'te de onlara Rus dostlarım dedim. Bu uyarıyı yapmak benim görevimdi. Bize ulaşan bilgilerin ardından uyarı yapmak zorunda kaldık. Sizin seçim sisteminize müdahale ederlerse bu bizim iç işlerimize karışmak demektir.

'YURDIŞINDAN HACKERLAR İLE ANLAŞTIKLARINI BİLİYORUZ'

Dijital müdahale için yurtdışındaki hacker'larla anlaştıklarını biliyoruz. İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin bir kurumu. Bunların hiçbirisi devlet memuru değil, sarayın memuru. İletişim Başkanısın. Sen Türkiye Cumhuriyeti'nin iletişimini yapacaksın. 'Acaba seçimi saray nasıl kazanır?' bunun üzerine çalışıyorlar. Bitcoin üzerinden para gönderiyorlar. Çürüme her alanda görülüyor. Her alanda da nitelikli, ülkesini seven bürokratlar da var.

MUHARREM İNCE AÇIKLAMASI...

Montajlar ve diğer şeylerle bel altı vuruşlar doğru değil. Cesaretin varsa çıkarsın karşısına. Montajlarla insanları karalamanın doğru olmadığını düşünen birisiyim. Son 24 saatte Muharrem İnce ile görüşmedim. Hastaneye yattığında görüştüm. Kısa da bir sohbetimiz oldu. Bugün Ankara'daki mitinge davet etmek içinde aradım ama ulaşamadım. Ben Muharrem Bey'in oraya gelmesini, Halil İbrahim Sofrası'na davet ettiğimizi bilmesini isterim. Muharrem İnce beni destekliyor mu bilmiyorum. Destekleme konusunda görüşmemiz olmadı.

Erdoğan'ın neyi kastettiğini bilmiyorum. Erdoğan gerçekten bu ülkenin çıkarlarını savunuyorsa seçimin sağlıklı bir ortamda yapılmasını sağlamalıdır. Uygulamalarla sesimi kaydedip birileriyle görüşme yapmışım gibi göstermeye kalktılar. Benim kimlerle görüştüğüm açık. Her şey ortada.

'YURTDIŞINA GÖTÜRÜLEN PARALARIN TAMAMINI GERİ GETİRECEĞİZ'

Devleti adaletle yöneteceksiniz. Devlet kinle, öfkeyle yönetilmez. İlla seni alacağım mahkum edeceğim. Yok öyle bir şey. Onu yargıç yapar, siz yapamazsınız. Hiç kimse hakkıyla kazandığı bir şey asla kaybedemez, ona izin vermeyiz. Kim kaybeder? Uyuşturucu baronları. Köklerini kazıyacağım. Bu ülkede olmayacaklar. Onu da hukuk içinde yapacağız. 5'li çeteler Türkiye'yi soydular. Yurt dışına götürülen paraların tamamını geri getireceğiz.

'ÜLKEMİZ UYUŞTURUCU BATAKLIĞINDA'

Türkiye'de gelir dağılımı hiç bu kadar bozulmamıştı. Bir avuç insana milyar dolarlar aktarılıyor. Onlar istemez benim cumhurbaşkanı olmamı. Aracılar koydular, tehdit ettiler. Mevcut iktidar bunları büyüttü. Orta Doğu'nun en büyük uyuşturucu baronunu hapisten çıkardılar. Bizim ülkemiz uyuşturucu bataklığında. Bir kentte yaptığım toplantıda uyuşturucu kullanımının 14 yaşına indiğini söylediler. Her gelir grubuna göre uyuşturucu satılıyor. Bunların tamamını polis biliyor. Siyasi otorite yakalanmalarına izin vermiyor.

'EKONOMİK SOSYAL KONSEYİ' OLUŞTURACAĞIZ

Merkez Bankasının başkanının ismini söyleyemem. Merkez Bankasının başına gelecek kişi içerde ve dışarda finans çevrelerine güven veren biri olacak. Bizim siyasi hedeflerimiz var. Onlar gerçek Merkez Bankasının işlevi neyse o konuda karar alacaklar. 128 milyar dolar, şöyle ifade edeyim. 6 lider şöyle bir karar aldık, Durum ve Hasar Tespit Komisyonu kuracağız. Bize 15 gün içinde rapor getirin diyeceğiz. Merkez Bankasının 128 milyar dolarından rezervlerine kadar, kamu özel iş birliği ile yapılan ihaleler var, BOTAŞ'ın durumu nedir? Bütün bunların tamamı önümüze gelecek. Biz karar alırken elimizde sağlam veri olması lazım. Süratle Ekonomik Sosyal Konseyi oluşturacağız. Alacağımız her kararı işçisi de, esnafı da, tüccarı da bilecek. Devleti bütün alanlarda saydam hale getireceğiz. Açık olacağız. Devlet vatandaşa hesap verecek.

'3 AY İÇİNDE VİZEYİ KALDIRACAĞIZ'

Memur maaşları asgari ücretin 2,5 katıydı. Eridi. Nereye gitti bu para? Asgari ücret açlık sınırının altında kaldı. Yoksulluk sınırı dersek herkes yoksulluk sınırının altında kaldı. Alt gelir gruplarından üst gelir gruplarına transfer yapılıyor. Biz birden fazla alanda adım atarak Türkiye'yi rahatlatacağız. Avrupa Birliği ile 3 ay içinde vizeyi kaldıracağız. Samandağ'dan başlayıp Mersin'e kadar olan havzayı Akdeniz'in en çok üretim yapan havzası haline getireceğiz.

Memur maaşları asgari ücretin 2,5 katıydı. Eridi. Nereye gitti bu para? Asgari ücret açlık sınırının altında kaldı. Yoksulluk sınırı dersek herkes yoksulluk sınırının altında kaldı. Alt gelir gruplarından üst gelir gruplarına transfer yapılıyor. Biz birden fazla alanda adım atarak Türkiye'yi rahatlatacağız. Avrupa Birliği ile 3 ay içinde vizeyi kaldıracağız. Samandağ'dan başlayıp Mersin'e kadar olan havzayı Akdeniz'in en çok üretim yapan havzası haline getireceğiz. Elektriğin maliyetini 4 cent'e kadar düşüreceğiz. Üniversitelerle ilgili mükemmel kararlar alacağız. Bizim hedefimiz kişi başı geliri 25 bin dolara çıkarmak. Şimdi yerlerde sürünüyoruz.

'SOYGUNLARI BİTİRECEĞİZ'

Memur daha iyi bir gelir elde edecek. Para var. Türkiye düşündüğünüzden daha zengin bir ülke. Elin oğluna var, vatandaşa, çiftçiye gelince yok. Kaynaklar o kadar dengesiz yerlere tahsis edildi ki sorunlar çıktı. Siz devleti nasıl soyarsınız? Şehir içi hastaneleri de açacağız. Şehir dışına yapılanları kapatmayacağız. İsteyen istediğine gitsin. Türkiye bütün soygunlara rağmen ayakta. Soygunları bitireceğiz. Oturacağız, halka neyi ne kadar vereceğimizi, veremiyorsak neden veremeyeceğimizi anlatacağız. Herkes bilecek.

ÖĞRETMEN ATAMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA...

Asgari ücreti vergi dışında tutacağız. Ücretliler için ayrı bir vergi tarifesi yapacağız. Devleti yönetmeyi bilmiyorlar. Cumhuriyetin 100. yılında atamaları yapacağız. Tüm köy okullarını açacağız, o okullarda öğretmenler olacak. Aile hekimlerinin olduğu yerde en az 5-6 tane sosyal hizmet uzmanı olacak. Ailenin ekonomik durumu, yaşlı var mı, engelli var mı, ev kirada mı? Bütün bunlara bakacak ve rapor hazırlayacak. Aile Destekleri Sigortası tarafından para yatırılacak. En az neresinden bakılırsa 30-40 bin sosyologun istihdamını zorunlu kılıyor. Kırsalda ziraat mühendisi, ziraat teknisyeni ve veterinerler hayvancılık yapılan bütün köylerde olacak.

'SENİ MAL VARLIĞIYLA TEHDİT EDİYORLAR'

Ben Putin'in yanında konumlanıyorum demek istiyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan kişi bir başka ülkenin devlet başkanının kanatları altına giremez. Böyle bir cümle kullanıyorsa, Putin'in baskısını her alanda kabul ettiğini söylüyor. Trump 'mal varlığını açıklarım' dedi. Tek kelime etmedi. Benim mal varlığımı açıklamazsanız namertsiniz. Seni mal varlığıyla tehdit ediyor ve sen boyun eğiyorsan işte Türkiye için beka sorunu budur.

'ŞİMDİ ARAYA PUTİN'İ SOKUYORLAR'

Biz Cumhurbaşkanlığını aldığımızda devletine sadık, güvenilir insanlar yerlerinde kalacak. Siyasi otorite nedeniyle yanlış kararlar almış, ağır faturalar ödetmiş kişilere 'kusura bakma kardeşim' deyip görevden alacağız. Herkes kim hangi bakan olacak diye merak ediyor. Aslında merak edilecek bir şey değil. Hangi bürokrat nerede olacak? Asıl merak edilmesi gereken bu. Söylüyorum, isim veriyorum 'rüşvet aldı' diye ama dava açmıyorlar. Siz rüşvet alan adamları büyükelçi yapıyorsunuz. Bu adam parayla bütün bilgileri satar. Yabancı dil bilmeyen insanları Dışişleri Bakanlığına getirdiler. Böylesine garip bir durum var. Ama ben umutsuz değilim, bunların tamamını değiştireceğiz. Bu coğrafyada dış politikada tek kaybeden ülke biziz. Mısır'la, Suriye'yle kavga ettik. Şimdi araya Putin'i sokuyorlar. Sorun çok ama hepsi çözülür.

Devir teslimin nerede olacağını sayın Erdoğan belirler. Bu işin kaybedeni yok. O akşam 6 lider bir arada olacağız. İstanbul ve Ankara belediye başkanlarımız da olacak. Belli kararları birlikte alacağız. Hiç endişe etmesinler. Devir teslim yapacaklar, onları uğurlayacağız. Vatandaş için nasıl çalıştığımızı, onlara hangi imkanları sağladığımızı görecekler. Meclis'te Kesin Hesap Komisyon'u kuracağız. Ve başkanı ana muhalefetten olacak. Bu kadar Türkiye'yi düşünüyoruz. Bu ne demektir? Yolsuzlukların önünü bıçak gibi kesmek demektir."