Cumhuriyet Gazetesi Logo
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek hastaneye kaldırıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek hastaneye kaldırıldı

26.11.2025 10:16:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek hastaneye kaldırıldı

Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu sabah acil olarak Antalya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Gece saatlerinde ani sağlık problemi yaşayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e tutuklu bulunduğu Döşemealtı L Tipi Cezaevi revirinde ilk müdahale yapıldı.

 

Böcek’in böbrek, mide ve boyun bölgelerinde yaşadığı ani rahatsızlık nedeniyle hastaneye götürüldüğü öğrenildi. 

Durumu ciddileşen Böcek bu sabah saatlerinde cezaevi yönetimi tarafından hastaneye sevk edildi.

Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni hedef alan "rüşvet" soruşturması kapsamında 5 Temmuz'da tutuklanmıştı. 

İlgili Konular: #Muhittin Böcek

İlgili Haberler

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hastaneye sevk edildi
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hastaneye sevk edildi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sağlık şikayetleri sebebiyle hastaneye sevk edildi. Muhittin Böcek, kontrol ve tetkiklerin tamamlanmasının ardından tekrar cezaevine götürüldü.
Murat Emir: 'Muhittin Böcek'e sağlık sorunlarından dolayı en azından ev hapsi verilmelidir'
Murat Emir: 'Muhittin Böcek'e sağlık sorunlarından dolayı en azından ev hapsi verilmelidir' CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, cezaevinde ziyaret ettiği Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık sorunlarına dikkat çekerek "Bir hekim olarak günde 16 ilaç kullanmak zorunda olan o yaştaki bir kişinin cezaevi koşullarında kalmasının hiçbir şekilde uygun olmadığını takdir edersiniz" dedi. Emir, Böcek için en azından ev hapsi koşulunun uygulanmasını istedi.
CHP'li Veli Ağbaba'dan Adalet Bakanlığı'na 'Muhittin Böcek' çağrısı: 'En ufak bir ihmal, ölümüne yol açabilir...'
CHP'li Veli Ağbaba'dan Adalet Bakanlığı'na 'Muhittin Böcek' çağrısı: 'En ufak bir ihmal, ölümüne yol açabilir...' CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumunun cezaevinde kalmaya uygun olmadığını belirterek "Adalet Bakanlığı'na seslenmek istiyorum: Sayın Muhittin Böcek, adli kontrol şartıyla ya da ev hapsiyle tutuksuz yargılanmalıdır. Burada en ufak bir ihmal, Muhittin Böcek'in ölümüne yol açabilir" dedi.