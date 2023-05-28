Antalya Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Antalya'da ne kadar oy aldı?

Yayınlanma: 28.05.2023 - 20:07

Güncelleme: 28.05.2023 - 20:07

Antalya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.

28 MAYIS ANTALYA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Antalya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 99.2'si açıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA ANTALYA'DA NE KADAR OY ALDI?

Antalya'da Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 57.36 oy aldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA ANTALYA'DA NE KADAR OY ALDI?

Antalya'da Recep Tayyip Erdoğan yüzde 42.64 oy aldı.

14 MAYIS ANTALYA SEÇİM SONUÇLARI

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ANTALYA'DA NE KADAR OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da yüzde 39.84 oranla oy aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU ANTALYA'DA NE KADAR OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da yüzde 53.12 oranla oy aldı.

SİNAN OĞAN ANTALYA'DA NE KADAR OY ALDI?

Sinan Oğan, Antalya'da yüzde 6.43 oranla oy aldı.