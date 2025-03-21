Antalya'da 'İmamoğlu' eylemleri: Polis şiddeti nedeniyle yaralananlar var
Antalya'da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden yurttaşlara polis müdahale etti. Olaylarda 2 kişi yaralandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması, Antalya'da akşam saatlerinde protesto edildi.
Emek ve Demokrasi Güçleri üyesi siyasi partiler ve demokratik kitle örgütleri, Aydın Kanza Parkı önünde toplanıp, Cumhuriyet Meydanına yürümek istedi.
Yapılan görüşmelerin ardından yürüyüşlerine izin verilen grup, Cumhuriyet Meydanına geldikleri sırada polis bariyerlerini aşmaya çalıştı. Polis kitleye biber gazıyla müdahale etti. Olaylar sırasında 2 kişi yaralandı.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ'NDE DE EYLEM
Diğer yandan Akdeniz Üniversitesi kampüsünde toplanan öğrenciler, kampüs dışına çıkarak yürüyüşe geçti. Bariyeri aşmaya çalışan öğrencilerle polis biber gazıyla müdahale etti.
Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #istanbul büyükşehir belediyesi
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