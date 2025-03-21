Son dakika... Ekrem İmamoğlu'na 'kreş' soruşturması!

Yayınlanma: 21.03.2025 - 09:11

Güncelleme: 21.03.2025 - 09:56

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kent genelinde İBB tarafından açılan kreşler nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldığını aktardı.

"KREŞ AÇMA SUÇUNU İŞLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Soruşturma haberini sosyal medya hesabından duyuran İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Kreş açtığım için hakkımda soruşturma açılmış. İfade vermek isterdim ama şu an gözaltındayım, yoksa seve seve bu şehrin çocukları için yaptığımız kreşleri tüm gücümle savunurdum. Kreş açma suçunu işlemeye devam edeceğiz. Geleceğimiz olan evlatlarımızın kreşlerini de milletimize emanet ediyorum."