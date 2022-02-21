Antmen'den Soylu'ya dolandırıcılık ve 'Milli Beka Hareketi' soruları: Halit Barkın şu anda nerede?

21 Şubat 2022 Pazartesi, 16:40

İktidara yakınlığıyla bilinen 'Milli Beka Hareketi' isimli kuruluşun Cizre Şube Başkanı Halit Barkın’ın ilçe halkı işe yerleştirme vaadiyle 5 milyon lira dolandırıp kaçtığı iddiaları Meclis'e taşındı.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması için verdiği önergede “Erk Acarer Twitter hesabından yaptığı paylaşımda AKP’ye yakınlığıyla bilinen Milli Beka Hareketi’nin, Cizre’de devlet dairelerindeki kadroları 35 bin TL’ye sattığına dair bir tutanağı da yayınlamıştır” dedi.

Antmen, önergesinde bahsi geçen Milli Beka Hareketi'nin Cizre Şube Başkanı Halit Barkın’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla olan fotoğraflarını da dile getirdi.

Alpay Antmen’in önergesinde yer alan sorular şöyle:

- Milli Beka Hareketi'nin Cizre Şube Başkanı Halit Barkın şu anda nerededir? Kendisiyle ilgili arama çalışmaları ne zaman başlatılmıştır? Bu kişinin yakalanmasıyla ilgili yapılan operasyonlar ne aşamadadır?

- Halit Barkın’la ilgili ilk şikayet hangi tarihte yapılmıştır? Bu kişi bu kadar uzun sürede nasıl yakalanmadan vatandaşları dolandırabilmiştir?

- Halit Barkın toplamda kaç kişiyi dolandırmıştır? Bu sahtekarlıklardan topladığı paranın miktarı nedir? Bu paradan Milli Beka Hareketi adlı yapıya pay vermiş midir? Bahsi geçen paradan pay alan bir siyasi ya da bürokrat bulunmakta mıdır? Varsa bunlar kimlerdir?

- Milli Beka Hareketi adlı yapı sanatçıları tehdit ederken İçişleri Bakanlığı ve ilgili birimler neden bu yapıyla ilgili gereken operasyonları yapmamıştır? Bunları kim ya da kimler korumaktadır?

- Milli Beka Hareketi isimli organizasyon gelirlerini nereden sağlamaktadır? Buraya yapılan bağış miktarı nedir? Kimler, ne amaçla buraya bağış yapmıştır?



