Namaz kılanların sayısı azalmış... 'Ne sıklıkla namaz kılarsınız?' anketi paylaşıldı

Asal Araştırma, yurttaşlara 'Ne sıklıkta namaz kılarsınız?' diye sordu. 2 bin kişinin katıldığı ankette dikkat çeken sonuçlar yer aldı.

Namaz kılanların sayısı azalmış... 'Ne sıklıkla namaz kılarsınız?' anketi paylaşıldı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.09.2024 - 23:49

Asal Araştırma, Nisan 2022 ve Ağustos 2024'de yaptığı 'Ne sıklıkta namaz kılarsınız?' başlıklı anketini kamuoyu ile paylaştı.

Ankete göre, Nisan 2022'de 'Tüm vakit namazlarını kılarım' oranı yüzde 23 iken Ağustos 2024'de bu oranın yüzde 18,8 olması dikkat çekti.

Ankette ayrıca, 'Namaz kılmam' yanıtı 2022 yılında yüzde 41,8 olduğu görülür iken 2024 yılında yüzde 44,5 oranına yükseldiği görüldü.

Araştırma şirketi, sonuçlarını şu ifadeler ile paylaştı:

"Ne sıklıkla namaz kılarsınız?

Tüm vakit namazlarını kılarım: %18.8

Yanlızca cuma/bayram/şükür namazlarını kılarım:%36.7

Namaz kılmam:%44.5

Ağustos 2024 2.000"

SAYIŞTAY RAPORLARINDA ORTAYA ÇIKMIŞTI

Anket sonuçları, vatandaşlara 'namaz kılmak' ile ilgili sık sık tavsiyelerde bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı akıllara getirdi.

Zaman zaman tartışmaların hedefinde yer alan Erbaş, son olarak Sayıştay raporlarının açıklanmasının ardından Diyanet'teki 'lüks araç' harcamaları ile gündeme gelmişti.


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