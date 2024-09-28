Araştırma şirketi paylaştı: En sevilen 10 CHP'li milletvekili kim?

Yayınlanma: 28.09.2024 - 18:17

Güncelleme: 28.09.2024 - 18:18

ORC Araştırma Şirketi, 23-26 Eylül'de 7 bin 400 kişiyle bir anket yaptı.

Yapılan araştırmada, sevilme oranı yüzde 30'un üzerindeki 10 CHP Milletvekilleri kamuoyu ile paylaşıldı.

İŞTE EN SEVİLEN 10 CHP'Lİ MİLLETVEKİLİ