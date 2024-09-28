Araştırma şirketi paylaştı: En sevilen 10 CHP'li milletvekili kim?
ORC Araştırma, 'CHP'nin en sevilen milletvekilleri' anketinin sonuçlarını paylaştı. Listede Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır yüzde 48,7 ile birinci sırada olurken Başarı'ı Veli Ağbaba ve Mustafa Sarıgül takip etti.
ORC Araştırma Şirketi, 23-26 Eylül'de 7 bin 400 kişiyle bir anket yaptı.
Yapılan araştırmada, sevilme oranı yüzde 30'un üzerindeki 10 CHP Milletvekilleri kamuoyu ile paylaşıldı.
İŞTE EN SEVİLEN 10 CHP'Lİ MİLLETVEKİLİ
- CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır: Yüzde 48,7
- CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba: Yüzde 45,9
- CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül: Yüzde 44,3
- CHP Ankara Milletvekili Murat Emir: Yüzde 37,2
- CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz: Yüzde 35,4
- CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal: Yüzde 33,5
- CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer: Yüzde 33,2
- CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın: Yüzde 32,8
- CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut: Yüzde 31,9
- CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek: Yüzde 30,4.
"CHP'NİN EN SEVİLEN MİLLETVEKİLLERİ"@alimahir@veliagbaba@M_Sarigul@muratemirchp@yavuzyilmazd@MTanal@fethigurer@gunaydingokhan@eczburhan@gokanzeybekCHP— ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) September 28, 2024
23-26 Eylül'de 7400 kişi ile yapılan araştırmada, sevilme oranı %30'un üzerindeki 10 CHP Mv bu şekilde sıralanmıştır. pic.twitter.com/8VnNMhNBac
Etiketler: #Ali Mahir Başarır #Veli Ağbaba #Mustafa Sarıgül
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