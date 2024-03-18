AREA Araştırma'dan Ankara, Adana ve Mersin anketi: 3 büyükşehirde dikkat çeken sonuç!

Yerel seçimler için geri sayım sürerken; Ankara, Adana ve Mersin'de yapılan yerel seçim anketine göre, CHP'li belediye başkan adayları önde görünüyor. İşte AREA Araştırma'nın paylaştığı son anket sonuçları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.03.2024 - 14:02
AREA Araştırma'dan Ankara, Adana ve Mersin anketi: 3 büyükşehirde dikkat çeken sonuç!
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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi, kamuoyu anketleri de yakından takip edilmeye devam ediyor.

Son olarak AREA Araştırma, 31 Mart yerel seçimleri öncesi Ankara, Adana ve Mersin'de anket yaptı.

CHP YARIŞI ÖNDE GÖTÜRÜYOR

Seçmenlere Büyükşehir "Belediye başkanlığı seçiminde oy tercihiniz ne olur?” diye soruldu.

Buna göre 3 büyükşehirde de CHP'nin adayları yarışı önde götürüyor.

10- 15 Mart 2024 tarihleri arasında Ankara’nın tüm ilçelerinde ikamet eden, 18 ve daha yukarı yaştaki 4 bin 405 kişiyle sahada yüz yüze anket yöntemi uygulanarak gerçekleştirilen ankette, katılımcılara “31 Mart 2024 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy tercihiniz ne olur?” sorusu yöneltildi.

Geçerli oylar üzerinden anket sonucu şöyle oldu:

  • CHP: Yüzde 59,1
  • AKP: Yüzde 30,3
  • İYİ Parti: Yüzde 4,2
  • Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,3
  • Zafer Partisi: Yüzde 1,5
  • DEM Parti: Yüzde 1,2
  • Diğer: Yüzde 0,4

7- 13 Mart 2024 tarihleri arasında Adana’nın tüm ilçelerinde ikamet eden, 18 ve daha yukarı yaştaki 3 bin 3 kişiyle sahada yüz yüze anket yöntemi uygulanarak gerçekleştirilen ankette, katılımcılara “31 Mart 2024 Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy tercihiniz ne olur?” diye soruldu.

Geçerli oylar üzerinden anket sonucu şöyle oldu:

  • CHP: Yüzde 47,1
  • AKP: Yüzde 40
  • İYİ Parti: Yüzde 5,5
  • DEM Parti: Yüzde 4,1
  • Zafer Partisi: Yüzde 1,6
  • Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,1
  • Diğer: Yüzde 0,6

5- 10 Mart 2024 tarihleri arasında Mersin’in tüm ilçelerinde ikamet eden, 18 ve daha yukarı yaştaki 3 bin 54 kişiyle sahada yüz yüze anket yöntemi uygulanarak gerçekleştirilen ankette, katılımcılara “31 Mart 2024 Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy tercihiniz ne olur?” diye soruldu.

Geçerli oylar üzerinden anket sonucu şöyle oldu:

  • CHP: Yüzde 59,6
  • MHP: Yüzde 35,3
  • DEM Parti: Yüzde 2,6
  • İYİ Parti: Yüzde 1
  • Yeniden Refah Partisi: Yüzde 0,7
  • Zafer Partisi: Yüzde 0,6
  • Diğer: Yüzde 0,2

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