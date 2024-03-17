Demokrat Partili adaydan ‘anket’ isyanı

Yayınlanma: 17.03.2024 - 16:17

Güncelleme: 17.03.2024 - 16:17

Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı yarışlarının son 3 seçimden bu yana Özlem Çerçioğlu ile Mustafa Savaş arasında geçiyormuş havası estirildiğini belirterek bunun da kasıtlı yapıldığını iddia eden Demokrat Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Turgut, “Son 3 seçimdir sadece ikisi yarışıyor izlenimi veriyorlar. Bunu kimler neden yapıyor bunu benim şehrime?” diye sordu.

Bu durumu ‘Bunun adı matematik manipülasyonudur’ diyerek açıklamasına devam eden Turgut, “600 bin metrekare yol yaptık demek ile 0,6 kilometre kare yol yaptık demek de aynıdır. Aydın seçmeni üzerinde dezenformasyon uygulanıyor. Anket bir bilimsel araştırma yöntemidir ve sağlıklı bir anket doğru evren örneklem ile en az yüzde 20 yüz yüze katılımla yapılır. Bu açıklanan anketler hangi evren, hangi örneklem, kaç kişi ile yapıldığı açıklanmayan telefonla yapılan sağlıksız bir ölçme değerlendirmedir” diyerek Aydın’da kasıtlı olarak seçimin AK Parti ile CHP arasında geçecekmiş havası estirildiğini ileri sürdü.