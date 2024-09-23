AREA Araştırma'dan son seçim anketi: İki parti arasındaki fark 6 puanı aştı

Yayınlanma: 23.09.2024 - 11:03

Güncelleme: 23.09.2024 - 11:04

AREA Araştırma, 'Türkiye Siyasi Gündem Araştırması- Eylül 2024' araştırmasını tamamladı. Seçim araştırması, 16 - 18 Eylül'de 2 bin 44 kişiyle, 26 ilde gerçekleştirildi.

Katılımcılara, 'Bugün milletvekili seçimi olsa kime oy verirdiniz?' sorusu soruldu.

Sözcü'den Aytunç Erkin, araştırmanın ayrıntılarıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

Kararsızlar dağıtılmadan önce durum şöyle:

CHP: Yüzde 25.8

AKP: Yüzde 20.9

MHP: Yüzde 7.6

DEM 7.3

İYİ Parti: Yüzde 4

Zafer Partisi: Yüzde 3.2

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3

TİP: Yüzde 2.1

Diğer: Yüzde 0.9,

Kararsız: Yüzde 25.2

KARASIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRA

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra CHP, AKP'ye 6,5 puan fark atarak birinci parti konumuna geçiyor:

CHP: 34.5

AKP: 28

MHP: 10.2

DEM: 9.8

İYİ Parti: 5.3

Zafer Partisi: 4.3

YRP: 4.0

TİP: 2.8

Diğer: 1.2

CHP'LİLERİN ADAYI...

“Yapılacak ilk Cumhurbaşkanlığı seçiminde, sizce muhalefetin adayı kim olmalıdır?” şeklindeki soruya ise şu yanıtlar verildi:

Mansur Yavaş: Yüzde 30.6

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 18.7

Özgür Özel: Yüzde 3.7

“Yapılacak ilk Cumhurbaşkanlığı seçiminde, muhalefetin ortak aday üzerinde anlaşamaması durumunda aşağıdaki isimler aday olursa tercihiniz ne olur?" sorusuna ise yanıtlar şöyle:

Mansur Yavaş: yüzde 36.2

Erdoğan: yüzde 24.7

Ekrem İmamoğlu: 20.9

Kararsızlar/Hiçbiri: yüzde 17.3

Diğer: yüzde 1

Ankete katılanlara, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak davasını nasıl karşılıyorsunuz?" sorusu da soruldu.

Ankete katılanların yüzde 57.7’si 'siyasi yasak getirilmemeli', yüzde 18.8’i 'siyasi yasak getirilmeli' yanıtını verdi. Fikir belirtmeyenler ise yüzde 23.5 oldu.

ERKEN SEÇİM OLMALI MI?

"Erken genel seçim olmalı mı?” sorusu da seçmene soruldu.

Erken genel seçim olması gerektiğini belirtenlerin oranı yüzde 56.6, erken genel seçime ihtiyaç olmadığını belirtenlerin oranı yüzde 36.2 iken fikir belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 7.2.