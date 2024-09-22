ORC Araştırma'dan yeni anket: Gençler arasında en sevilen 10 siyasetçi belli oldu

ORC Araştırma şirketi, gençler arasında sevilen 10 siyasetçiyi belirledi. İlk iki sırada yer alan isim dikkat çekti. İşte gençlerin en sevdiği 10 siyasetçi...

ORC Araştırma'dan yeni anket: Gençler arasında en sevilen 10 siyasetçi belli oldu
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.09.2024 - 16:19

ORC Araştırma, 16-20 Eylül tarihlerinde 17-29 yaş aralığındaki bin 950 katılımcı ile bir anket yaptı. Katılımcılara, "En sevdiğiniz siyasetçi kimdir?" sorusu soruldu.

Verilere göre ilk iki sırada AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yer aldı.

Listeye, gençlerin yanıtları doğrultusunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gibi isimler de girdi.

İşte ORC Araştırma’nın anketine verilen yanıtlar…

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüzde 21,9
  • İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Yüzde 17,4
  • Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Yüzde 16,5
  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Yüzde 10,6
  • MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Yüzde 9,1
  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Yüzde 7,2
  • Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: Yüzde 6,5
  • Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Yüzde 5,3
  • CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül: Yüzde 3,7
  • İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: Yüzde 1,8

ORC'nin paylaşımı şu şekilde...


Etiketler: #ANKET #anket sonuçları #orc araştırma

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