Arif Kızılyalın'dan kurultay izlenimi: Tansiyonu yükselten sözler

Yayınlanma: 05.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 05.11.2023 - 03:03

CHP kurultayına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözleri damgasını vurdu: “Bay Kemal’in yol arkadaşı olacaksan Bay Kemal’i arkadan hançerlemeyeceksin.”

Bu sözü üzerine alınan da oldu alınmayan da... Kılıçdaroğlu’nun hedefinde 6’lı masadan kalkan İYİ Parti lideri Meral Akşener olduğu görüşü ağır bassa da bu söz gün boyu yankı buldu Ankara Spor Salonu’nda. Başkan adayı Özgür Özel de konuşmasında hançer meselesine değindi, “Bu partide başkanı sırtından hançerleyecek yoktur, üzerime alınmadım” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun, “Ben de bir sonraki kurultayda sizlerin arasında oturup seçilen yeni genel başkanımı alkışlayacağım” sözleri ise aslında vedaydı. Ve bu sözler özellikle delegelerin bulunduğu 1500 kişilik bölümün 1200’ü tarafından ayakta alkışlandı. Kılıçdaroğlu’nun konuşması da güne damgasını vurdu. “Genel Başkan açılış konuşmasında tüm mesajlarını verdi, tekrara girmedi” yorumları yapıldı. Özel, konuşmasında delegeye çalıştay sözü verdi. Kılıçdaroğlu’nu danışmanları üzerinden eleştirdi. Bu sözlere Kılıçdaroğlu taraftarları, “Kılıçdaroğlu başkan” sloganıyla yanıt verdi. Özgür Özel, “Zeydan Başkanım Zeydan Abi Adana’dan gelen bu kardeşlere rica et sakin olsun” deyince ortam ısındı ve Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu sakinlik çağrısı yaptı.

Özgür Özel’in konuşması öncesi ikinci konuşma yapmayacağını açıklayan genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu kendisine söz hakkı doğması üzerine, “Aslında konuşmayacaktım, ancak beni dış politika üzerinden eleştirenler partinin büyükelçi çalışma grubunu bilmiyorsa bu benim suçum mu?” ifadesini kullandı ve büyük alkış aldı. Kimi zaman kurultay salonunun giriş ve çıkışlarında kargaşa, kimi zaman da konuşmalardaki dozun artması kürsünün önünde itiş kakışa neden oldu.

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Kılıçdaroğlu; CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de Özgür Özel lehine ateşli konuşmalar yaptı. Ankara’da geçen perşembe günü hem genel merkez hem değişim tarafının delege ikna çabaları sandıkların kurulduğu ana kadar sürdü.