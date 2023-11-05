Sertaç Eş'ten kurultay izlenimi: Şimdi gözler PM'de

Yayınlanma: 05.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 05.11.2023 - 03:00

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı soluk soluğa başladı. Partililer, son 4 günü yoğun geçirdi. “Değişim” cephesi, ile genel merkez cephesi gece gündüz çalıştı. Edindiğimiz bilgilere göre Kılıçdaroğlu, son günlerde çok sayıda il başkanını arayarak görüşlerini aldı. Bu görüşmelerin sonucu olarak kendisine destek açıklayan il başkanı sayısı 55’e ulaştı. Bazı il başkanları ise genel başkanın aramasına karşın kararlarından vazgeçmedi. Birçok delege ise bugüne dikkat çekti. Çünkü yerel seçimler öncesinde genel başkanlığın yanı sıra parti meclisi de önem kazanmış durumda. Parti örgütleri, genel seçim için yapılan ittifak sırasında örselendiklerini düşünüyor ve bu durumun parti meclisi seçimlerine yansımasına kesin gözüyle bakılıyor.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, açış konuşmasında, en başta tabanın oldum olası yakındığı önseçimden milletvekillerine 3 dönemlik sınırlama getirilmesine, cinsiyet kotasından bunların gerçekleştirileceği tüzük kurultayının 1 Aralık’a kadar yapılacağına kadar söz verdi. İlk kez isim vermeden genel seçimler için yapılan ittifakı eleştirdi, İYİ Parti lideri Akşener’in “masadan kalkmasına” değindi. İhanet vurgusu yaptı, “Sırtımdan hançerlendim” dedi.

Yerel yönetimlere meslek kontenjanı, aktif üyelik, üyelerin katılımıyla önseçim vaatlerinde bulundu. Yeniden güçlü genel sekreterlik uygulamasına geçileceğini, parti müfettişliğinin getirileceğini, yığma üye uygulamasını önleyecek düzenlemeyi yapacağını söyledi. Kılıçdaroğlu’nun “bir sonraki kurultayda genel başkanımızı seçerken sizlerin yanında oturuyor olacağım” sözleri tabanı, delegeyi rahatlatmaya yönelikti.

Özel, konuşmasında katılım ve dijital katılım vurgusu yaptı. Genel seçim sürecinde parti örgütlerinin katılımının yetersiz olmasını değerlendiren Özel, 6 ayda bir kurultay delegeleriyle toplantı yapılacağını, PM toplantılarına dijital katılımla üyelerin ve örgütlerin tavrının yansıtılacağını söyledi. Özel, Kılıçdaroğlu’nun “Hançerlendim” sözlerine, “Üzerime alınmadım, CHP’de hançer olmaz. Ama değişimcilere kılıç gösterenler de olmaz” diye yanıt verdi. Özel, tüzük değişikliği, önseçim isteğine katıldı.

PM MÜCADELESİ

Delegeler üzerinde dün ise CHP Parti Meclisi için zor mücadele başlamıştı. Her iki taraftan birçok isim PM için kıyasıya mücadele vermeye başlamıştı. Bazı partililer istedikleri ismin PM’ye girmesinin yanı sıra bazılarının da girmemesi için yoğun kulis yaptı. Bu çalışmalar zaman zaman yanlarında durdukları adayları da gölgede bırakacak duruma geldi. Kılıçdaroğlu’nun “son kurultayım” mesajı nedeniyle, sonrası için plan yapanlar PM’ye yüklenmeye başladı. Bir anlamda Kılıçdaroğlu sonrası için çalışmaya başlamışlardı.

Yerel seçimlerde aday olmak isteyenler, mevcut başkanlığı sürdürmek isteyenlerin etkinliği de salonda yoğun olarak hissedildi. Belediye başkan adaylığı kararlarının çıkacağı son yer olan PM, belediye başkanlarının da mücadele alanı olmasına neden oldu.

PM, ihmal edilmiş parti tabanı ve örgütler açısından ayrıca önemli. Örgütlerin PM’yi belirleme isteği tüm delegelerden hissediliyordu. Soluk soluğa süren yarış, öyle görünüyor ki bugün de PM için sürecek.Ancak daha sonra gözler Tüzük Kurultayı ve alınacak kararlarda olacak.