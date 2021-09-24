Arık: MHP koltuk için ülkeye ateşe atmış, suç bastırmaya çalışıyor

24 Eylül 2021 Cuma, 11:51

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Milliyetçi Hareket Partisi üyelerinin, CHP'yi hedef alan açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Konuya ilişkin yazılı açıklamasında, MHP’nin ülke menfaatleri için değil şahsi menfaatler için siyaset yaptığını belirten Arık, “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin ortak değeridir. ‘Mustafa Kemal’e zerre muhabbeti olan cenazeme gelmesin...' diyen meczubun cenazesine koşa koşa gidenlerle aynı safta duranların Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adını anmaları samimiyetsizlik, CHP’ye Atatürk’ü anlatmaya kalmaları ise en hafif ifadesi ile talihsizliktir. Biz milliyetçiliği de vatan sevgisini de milliyetçiliği ayaklar altına alan, vatan toprağını bırakıp kaçan partinin stepnesi olanlardan öğrenecek değiliz. Siyasi ikballerini Türkiye’ye Habur rezaletini yaşatanlara; Oslo’da teröristlere pazarlık atanlara; bir oy için teröristleri devletin televizyonuna çıkaranlara; terörist başının mektubundan medet umanlara bağlayanlardan milliyetçilik de öğrenecek değiliz. Biz milliyetçiliği Beşparmak dağlarına, Ege'nin haşhaş tarlalarına yazdık" dedi.

"BOŞUNA UĞRAŞMASINLAR"

Arık, açıklamasını şöyle sonlandırdı:

"Bugün ülkemizdeki en büyük tehlike siyasi ikbal için dün söylediğini bugün inkar eden, BOP eşbaşkanı ile kol kola girenlerdir. Bugün ülkemizin beka sorunu koltuk için ülkeyi ateşe atanlardır. Dün 17/25’in hesabını soracağına namus ve şeref sözü veren MHP koltuk için ülkeye ateşe atmış, şimdi suç bastırmaya çalışmaktadır. Ama boşuna uğraşmasınlar aziz milletimiz yerli ve milli olma iddiasındaki Cumhur İttifakının sahte vatanseverliğine de, içi boş milliyetçiliğine de kanmayacaktır.”



