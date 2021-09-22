16 kentte yapılan ankette sonuç değişmedi
Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, seçmen eğilimleri ve Türkiye’nin temel sorunlarına dönük tutum, algı ile tercihlerini ölçmek üzere 9 Eylül 2021 tarihlerinde Bölgede yer alan 16 kenti kapsayan dair bir saha araştırması yaptı.
Çoğunluğu gençlerden ve yüzde 75,5’i düşük gelirli yurttaşlardan oluşan çalışmaya katılanlara ilk olarak “Sizce Türkiye'nin en önemli öncelikli sorunu nedir?” sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 74,7’si “Ekonomik kriz/İşsizlik”, yüzde 14,2’si “Kürt sorunu”, yüzde 2,5’i “Hukuk sisteminin mevcut durumu” yanıtlarını verdi.
Yaş arttıkça ekonomik krizi öncelikli 1’inci sorun olarak tanımlayanların oranında artış, Kürt sorununu 1’inci sorun olarak tanımlayanların oranında ise azalış olduğu görüldü.
Araştırma grubunun yüzde 77,1’i Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemini “Başarısız” bulurken, yüzde 13,7’si “Başarılı” bulduğunu bildirdi. Yüzde 73,7’si erken seçime gidilmesi gerektiğini düşündüğünü ifade etti.
‘HDP KAPATILMAZ’
“HDP’nin kapatılacağını düşünüyor musunuz?” sorusuna katılımcıların; yüzde 58,5’i “Hayır”, yüzde 18’i “Evet”, yüzde 23,5’i “Kararsızım” yanıtlarını verdi. HDP’nin kapatılacağını düşünen seçmen ağırlığının MHP’de biriktiği görüldü.
“Sizce HDP kapatılmalı mı?” sorusuna ise katılımcıların yüzde 78,1 gibi ezici bir çoğunluk “Hayır” derken, yüzde 9’u “Evet” yanıtını verdi. MHP’ye oy verdiğini belirten katılımcıların yüzde 62,5’i , AKP’ye oy verdiğini belirten katılımcıların yüzde 23,6’sı İyi Parti’ye oy verdiğini belirten katılımcıların yüzde 22,2’si bu soruya “Evet” yanıtını verdi.
HDP VE CHP’DE ARTIŞ
“24 Haziran 2018 Genel Seçimlerde hangi partiye oy verdiniz?” sorusuna araştırma grubunun yüzde 50,4’ü “HDP”, yüzde 24,3’ü “AKP”, yüzde 13,9’u “Oy Kullanmadım”, yüzde 6,5’i “CHP”, yüzde 1,6’sı “Cevap yok”, yüzde 1,5’i ise “MHP” dedi.
“Bu Pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna ise katılımcıların yüzde 55,6’sı “HDP”, yüzde 14’ü “AKP”, yüzde 12,7’si “CHP”, yüzde 5,3’ü “Oy kullanmayacağım”, yüzde 3,8’i “Kararsızım”, yüzde 2,3’ü “DEVA Partisi” yanıtlarını verdi. Bu yanıtlara göre AKP bölgede yüzde 10,3’lük bir oy kaybı yaşarken, HDP’nin yüzde 5,2’lik, CHP’nin yüzde 10,2’lik bir oy artışı sağladığı görüldü.
Bir diğer soru şse “Sizce HDP nasıl bir ittifakta yer almalı?” oldu. HDP seçmenin yoğun olduğu yerde bu soruya katılımcıların yüzde 49,5’i “Hiçbir ittifakta yer almamalı”, yüzde 14,9’u “Millet İttifakında yer almalı”, yüzde 11,7’si “DEVA Partisi ve CHP’nin içinde olduğu yeni bir ittifak olmalı”, yüzde 10,6’sı “Eşit davranılacak bir ittifakta yer almalı” yanıtlarını verdi.
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