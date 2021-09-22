16 kentte yapılan ankette sonuç değişmedi

HDP VE CHP’DE ARTIŞ

“24 Haziran 2018 Genel Seçimlerde hangi partiye oy verdiniz?” sorusuna araştırma grubunun yüzde 50,4’ü “HDP”, yüzde 24,3’ü “AKP”, yüzde 13,9’u “Oy Kullanmadım”, yüzde 6,5’i “CHP”, yüzde 1,6’sı “Cevap yok”, yüzde 1,5’i ise “MHP” dedi.

“Bu Pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna ise katılımcıların yüzde 55,6’sı “HDP”, yüzde 14’ü “AKP”, yüzde 12,7’si “CHP”, yüzde 5,3’ü “Oy kullanmayacağım”, yüzde 3,8’i “Kararsızım”, yüzde 2,3’ü “DEVA Partisi” yanıtlarını verdi. Bu yanıtlara göre AKP bölgede yüzde 10,3’lük bir oy kaybı yaşarken, HDP’nin yüzde 5,2’lik, CHP’nin yüzde 10,2’lik bir oy artışı sağladığı görüldü.

Bir diğer soru şse “Sizce HDP nasıl bir ittifakta yer almalı?” oldu. HDP seçmenin yoğun olduğu yerde bu soruya katılımcıların yüzde 49,5’i “Hiçbir ittifakta yer almamalı”, yüzde 14,9’u “Millet İttifakında yer almalı”, yüzde 11,7’si “DEVA Partisi ve CHP’nin içinde olduğu yeni bir ittifak olmalı”, yüzde 10,6’sı “Eşit davranılacak bir ittifakta yer almalı” yanıtlarını verdi.