Arınç’tan HÜDA PAR açıklaması: Onlar bu memleketin tertemiz, vatansever evlatlarıdır

Yayınlanma: 15.04.2023 - 09:32

Güncelleme: 15.04.2023 - 09:42

14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi, AKP Manisa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Manisa Milletvekili Aday Tanıtım Töreni’ Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sitesi Lale Salonu’nda yapıldı.

Törene oğlu da Manisa’dan milletvekili adayı olan eski TBMM Başkanı AKP'li Bülent Arınç, eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Cumhur İttifakı’nın il başkanları, AKP’li belediye başkanları, eski milletvekilleri ve çok sayıda partili katıldı.

HÜDAPAR’A DESTEK

Törende konuşan Arınç, Cumhur İttifakı’na destek veren HÜDAPAR’a karşı eleştirilerde bulunanlara tepki gösterip Bülent Arınç, “HÜDAPAR’ın genel başkanı ve yanındaki arkadaşları da bizim eksi dostlarımızdır. Yani biz Refah Partisi’ndeyken beraber çalıştığımız arkadaşlarımızdır. Medyada orada burada yapılan dedikodulara kulak asmayın onlar bu memleketin tertemiz vatansever evlatlarıdır” dedi.

Oysa aynı Arınç henüz yaklaşık 1 hafta önce katıldığı bir TV programında, HÜDA PAR'la ilişkili terör örgütü Hizbullah için "Bir Hizbullah anlayışının sahip olduğu Müslümanlığı ile DAEŞ’in (IŞİD) sahip olduğu Müslümanlığı Allah bizden uzak tutsun. Biz onları hiçbir şekilde benimsemiyoruz ve yakıştırmıyoruz kendimize ama hala onları ideal noktada gören Hz Peygamber zamanında böyleydi diyerek birisinin arkasından gidenler var" ifadelerini kullanmıştı.

"MANİSA’YA ÇOK BORCUMUZ VAR"

Oğlu Ahmet Mücahit Arınç’ın Manisa’dan milletvekili adayı olması hakkında da konuşan Arınç, “Bu delikanlıyı bir yerden gözüm ısırıyor. Çok şükür ben gerçekten çok mutluyum. İstanbul’dan bir dönem milletvekilliği yapmıştı, işi oradaydı. Sayın Cumhurbaşkanımız orayı uygun görmüştü. Sonra bir gün gözümüzü açtık baktık ki kendisini Manisa’ya vermişler. Herhalde kabul olunmuş dualar var, diye düşündük. Bizim Manisa’ya çok borcumuz var, hiçbir alacağımız yok. Annesiyle Manisa’da evlendim. Karaağaçlı’dan dünürüm oldu, evlilik yaptım, çocuklarım burada okudu ve maalesef Allah sizlere göstermesin evladımız burada rahmetli oldu. Kabristana gittiğimizde yedi sülalemizi görebiliyoruz. O yüzden Ahmet Mücahit bu birikim, bilgi, gayret, düşünce ve inancıyla Manisa’ya çok büyük hizmetler yapacağına inanıyorum. Birinci sırada olsa kıskanırdınız ama kıskanmanıza gerek kalmadı 4. sırada. Ama onun bereketi 5’e de yarayacak, 5’inki 6’ya 6’nınki nereye giderse oraya kadar Ağa’nın eli tutulmaz.” şeklinde konuştu.

"ERDOĞAN FATİH’E BENZİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Abdülhamid’in birbirine benzetilmesi hakkında da konuşan Arınç şunları söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanımız her şeyiyle Albülhamid’e benzetmek yanlış olabilir. O çok kudretli liyakatli bir hükümdardı. Başına gelenleri biliyoruz, yakın tarih okuyalar bilirler. Hangi düşmanlarla içeride dışarıda mücadele ettiğini biliriz ama Allah sonunu birbirine benzetmesin. O yüzden Tayyip Bey’i Bir Fatih Sultan Mehmet’e benzetmek başarılarıyla çok daha doğru olur.”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a da geçmişte birlikte hükümette oldukları dönemler üzerinden yüklenen Arınç, "Sen o kabinede sadece bakandın. Başımızda bir başbakan vardı ve bütün işleri o yaptı. Ben şahidim. Ben hükümet sözcüsü olarak yanında oturuyorum ve her şeyi not alıyorum. Çıkınca Bakanlar Kurulu açıklaması yapmam gerekiyor. Onun ‘evet’ demediği hiçbir şey yapılmamıştır. Onun ‘hayır’ dediği bir şey belki 6 ay, belki 8 ay sonra ısrar üzerine bir şekilde yapılmıştır. Ben şahidiyim. İşte ‘Paradan sıfır attım, onu yaptım, bunu tuttum’ da falan, kardeşim Tayyip Bey söylemese sen yapamazdın. O istemese yapamazdın. Sen iyi bir yönetici olmuşsundur, beraber çalıştığın arkadaşlardan istifade etmişsindir. Bunların hepsini kabul ediyorum ama bu ifadelerle karşımıza çıkma. O yüzden ana gövdeden ayrılan, kökten ayrılanların geleceği yoktur" dedi.