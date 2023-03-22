LeMan'dan 'Muharrem İnce' kapağı
Haftalık mizah ve karikatür dergisi LeMan, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını açıklayan ve 'olağanüstü oy' alacağını söyleyen Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'yi kapağına taşıdı.
Karikatür dergisi LeMan, bu haftaki kapağında Muharrem İnce’ye yer verdi. Dergide çizilen İnce karikatüründe 'Alice Harikalar Diyarında' kitabına atıf yapıldı.
Dergide İnce’nin “İkinci tura kalınca yüzde 60’la cumhurbaşkanı seçiliyorum” sözleri tiye alınarak “Muharrem İnce Harikalar Diyarında” denildi.
LeMan bayilerde pic.twitter.com/IC0JmQON2Z— LeMan (@lemandergisi) March 22, 2023
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