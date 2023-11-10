Arnavutköy’de Atatürk anıtına çelenk koymak isteyen CHP heyetine kaymakamlık engel oldu

Yayınlanma: 10.11.2023 - 12:26

Güncelleme: 10.11.2023 - 12:33

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yıldönümünde, yurdun çeşitli yerlerinde yapılan törenle anıldı. İstanbul Arnavutköy’de Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk anıtına çelenk bırakmak isteyen CHP Arnavutköy İlçe yönetimine ise Kaymakamlık engel oldu.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan CHP Arnavutköy İlçe Başkanı Hüseyin Çelik, yaklaşık 1 hafta önce kaymakamlığa bir yazı yazarak 10 Kasım’da Atatürk anıtına çelenk koymak istediklerini ancak bu taleplerinin yanıtsız kaldığını ifade etti.

Çelik, “Bir hafta önce Kaymakamlığa 10 Kasım’da Atatürk anıtına çelenk koymak için bir yazı yazdık. Bizim talebimize bu saate kadar bir yanıt gelmedi. Buna karşın çelengimizi alarak anıtın olduğu meydana gittik. Orada bulunan güvenlik görevlileri bizim çelenk koymamıza engel oldu. Daha sonra Kaymakam bey geldi. Bu sefer yine ricada bulunduk ancak ‘protokol’ dışında çelenk koydurmayacaklarını ifade ettiler. Ülkemizin ve partimizin kurucusu Atatürk’ün anısına çelenk koymak istedik. Bir çelenk koymamıza dahi tahammül edemiyorlar” ifadelerini kullandı.

Çelik, olayın ardından bir basın açıklaması yaparak yaşananlara tepki gösterdi.