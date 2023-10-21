Arşiv unutmaz... Fazıl Say'a destek çıkan Ömer Çelik'e eski sözleri hatırlatıldı

Yayınlanma: 21.10.2023 - 19:52

Güncelleme: 21.10.2023 - 19:53

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say’ın İsviçre’deki konserleri İsrail-Filistin savaşına ilişkin paylaşımları nedeniyle iptal edilmişti.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Say’ın konserlerinin iptal edilmesini Twitter’dan yaptığı paylaşımla kınadı.

Çelik şunları kaydetti:

“Karanlık bir zihniyet, medeniyetin tüm değerlerini yok etmek istercesine, İsrail’in insanlık dışı saldırganlığına karşı çıkan ve barışı savunan üniversite öğrencilerini, aydınları, yazarları, sporcuları ve sanatçıları hedef alıyor. Bu çerçevede sanatçımız Fazıl Say’ın İsrail’in Filistin’deki insanlık dışı saldırılarına karşı çıkan fikirlerinden dolayı Avrupa’daki konserlerinin iptal edilmesini kınıyoruz.”

Karanlık bir zihniyet, medeniyetin tüm değerlerini yok etmek istercesine, İsrail’in insanlık dışı saldırganlığına karşı çıkan ve barışı savunan üniversite öğrencilerini, aydınları, yazarları, sporcuları ve sanatçıları hedef alıyor.



Bu çerçevede sanatçımız Fazıl Say’ın İsrail’in… — Ömer Çelik (@omerrcelik) October 21, 2023

ÇELİK'E ESKİ SÖZLERİ HATIRLATILDI

Çelik’in açıklaması ise sosyal medyada tepki çekti.

Avukat Kerem Altıparmak; Say’ın twitter üzerinden paylaştığı Ömer Hayyam rubaisinde “dini değerleri alenen aşağıladığı” iddiasıyla açılan davada yargılandığını anımsattı.

Fazıl Say’a Hayyam tweetinden 10 ay hapis cezası verilmişti.

Dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, piyanist ve besteci Fazıl Say'ın 10 ay hapis cezasına çarptırılmasıyla ilgili, "Ben kuşkusuz hiç kimsenin söylediği bir sözden dolayı yargıyla muhatap olmasını istemem. Hele sanatçıların, kültür adamlarının yargıyla muhatap olmasını, yargı kararlarıyla muhatap olması temenni etmediğim bir şeydir. Ama neticede ortaya çıkan bir yargı kararıdır" demişti.

Altıparmak, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Fazıl Say, paylaştığı şiir için yargılandığında Ömer Çelik Kültür Bakanıydı ve 'Makul şekilde düşünen hiç kimse o ifadelerin, ifade hürriyeti kapsamına gireceğini savunamaz' demişti. Mesele sanatçının özgürce konuşabilmesiyse bunu hoşunuza gitmediğinizde de tanıyacaksınız."