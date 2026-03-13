Anketin nerede yapıldığı merak konusu oldu: AKP'den 'CHP'yle 10 puan fark' iddiası!

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, AKP İl Başkanlığı'nda düzenlenen "Medya Sahuru Buluşması" programı kapsamında gazetecilerle bir araya geldi.

Burada gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Acar, seçim olmamasına karşın AKP'nin her daim "pazar günü seçim olacak" gibi bir formatta çalıştığını söyledi. Acar, daha sonra partisinin yaptırdığı anketlerin sonuçlarını açıkladı.

Partisinin oylarının yaklaşık yüzde 36-37 civarında olduğunu öne süren Acar, "Yüzde 25-26 dolayında da şu anda CHP'nin düştüğünü görüyoruz. Bundan 6-7 ay önce biraz daha yakın bir seviye söz konusuydu. Şu anda trend AK Parti lehine gelişen bir yere evriliyor" dedi.

Acar "Bunu hem Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle hem çevre faktörüyle hem bizim sahadaki tam pres bir şekilde aksiyon almamızla birçok neden ama en önemlisi, AK Parti'nin sürekli kendini güncellemesiyle yorumlayabiliriz" yorumu yaptı.