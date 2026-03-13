Cumhuriyet Gazetesi Logo
Anketin nerede yapıldığı merak konusu oldu: AKP'den 'CHP'yle 10 puan fark' iddiası!

Anketin nerede yapıldığı merak konusu oldu: AKP'den 'CHP'yle 10 puan fark' iddiası!

13.03.2026 12:52:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Anketin nerede yapıldığı merak konusu oldu: AKP'den 'CHP'yle 10 puan fark' iddiası!

AKP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, yapılan anketlere göre partisinin CHP'nin 10 puan önünde olduğunu iddia etti.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, AKP İl Başkanlığı'nda düzenlenen "Medya Sahuru Buluşması" programı kapsamında gazetecilerle bir araya geldi.

Burada gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Acar, seçim olmamasına karşın AKP'nin her daim "pazar günü seçim olacak" gibi bir formatta çalıştığını söyledi. Acar, daha sonra partisinin yaptırdığı anketlerin sonuçlarını açıkladı. 

Partisinin oylarının yaklaşık yüzde 36-37 civarında olduğunu öne süren Acar, "Yüzde 25-26 dolayında da şu anda CHP'nin düştüğünü görüyoruz. Bundan 6-7 ay önce biraz daha yakın bir seviye söz konusuydu. Şu anda trend AK Parti lehine gelişen bir yere evriliyor" dedi.

Acar "Bunu hem Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle hem çevre faktörüyle hem bizim sahadaki tam pres bir şekilde aksiyon almamızla birçok neden ama en önemlisi, AK Parti'nin sürekli kendini güncellemesiyle yorumlayabiliriz" yorumu yaptı. 

 

İlgili Konular: #ANKET #Sahur #Faruk Acar

İlgili Haberler

ASAL Araştırma anketi yayımlandı: Türkiye'nin en büyük sorunu ekonomi!
ASAL Araştırma anketi yayımlandı: Türkiye'nin en büyük sorunu ekonomi! ASAL Araştırma’nın 26 ilde gerçekleştirdiği son anket çalışması, Türkiye’nin öncelikli gündem maddelerini belirledi. Katılımcıların büyük çoğunluğu en önemli sorun olarak ekonomi ve hayat pahalılığını işaret ederken, adalet, işsizlik ve eğitim sistemi de listede üst sıralarda yer aldı.
Asal Araştırma'dan 'Türkiye’ye kim dost kim düşman?' anketi: Sıralama dikkat çekti
Asal Araştırma'dan 'Türkiye’ye kim dost kim düşman?' anketi: Sıralama dikkat çekti Asal Araştırma'nın yayımladığı, 'Türkiye’ye kim dost kim düşman?' anketinde İsrail, ABD ve Yunanistan düşman görülen ülkeler sıralamasında başı çekti. Azerbaycan, Japonya ve Çin ise 'dost' görülen ülkeler arasında yer aldı.
CHP Gençlik Kolları gençler arasında anket yaptı: Gençler ne yurttan ne de burstan memnun
CHP Gençlik Kolları gençler arasında anket yaptı: Gençler ne yurttan ne de burstan memnun CHP Gençlik Kolları Şahinbey İlçe Başkanlığı, Gaziantep’te üniversite eğitimi gören bin 375 öğrencinin katılımıyla anket çalışması yaptı. Anket sonucu, öğrencilerin ne yaşamlarından ne KYK burs ve yurtlarından memnuniyet duyduğunu, geleceklerinden de umutlu olmadıklarını ortaya koydu.