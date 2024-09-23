ASAL Araştırma son anketi yayımladı: 'Erken seçim' isteyenlerin sayısı artıyor!

Yayınlanma: 23.09.2024 - 09:59

Güncelleme: 23.09.2024 - 10:00

Türkiye'de ekonomik krizin derinleşmesiyle birlikte 'erken seçim' çağrıları artmaya başladı.

Muhalefet artık tarih söylemeye başlarken, iktidardaki Cumhur İttifakı ortakları AKP ve MHP, erken seçim tartışmalarını ‘akıl dışı’ olarak niteliyor.

31 Mart Seçimleri’nde birinci parti olan CHP’nin lideri Özgür Özel, seçim sonrası yaptığı açıklamada, erken seçim istemeyeceklerini belediyelerdeki hizmetleri sürdüreceklerini kaydetmişti. Ancak Özel, ekonomik koşullara dikkat çekerek “Geçim olmazsa seçim olur” dedi.

Aradan geçen süreçte asgari ücrete ara zam beklentileri boşa çıktı, emeklilere verilen maaş ise açlık sınırının çok altında kaldı.

ASAL ARAŞTIRMA SORDU: YURTTAŞ ERKEN SEÇİM İSTİYOR MU?

ASAL Araştırma 26 ilde 17-27 Ağustos tarihlerinde bir anket yaptı. 2000 kişinin katıldığı ankette “Erken seçim olmalı mı?” sorusu yöneltildi.

Ankete katılanların yüzde 46,6’sı “Evet, erken seçim yapılmalı” dedi.

“Erken seçim yapılmamalı” diyenlerin oranı ise yüzde 41,2 oldu.

Ankete katılanların yüzde 12,2’si fikri olmadığını söyledi.

NEDEN "ERKEN SEÇİM"?

Yurttaşların 'Erken seçimi gerekli görme nedenleri' arasında, yüzde 25,9 ile "Ekonomi ve hayat pahalılığından dolayı" seçeneği öne çıktı.

İşte ASAL Araştırma'nın o anketi...