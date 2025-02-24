ASAL Araştırma’dan şubat ayı seçim anketi: CHP zirveden ayrılmadı

ASAL Araştırma'nın 26 ilde 2 yaptığı genel seçim anketine göre CHP, AKP'nin önünde birinci olma konumunu korudu.

ASAL Araştırma’dan şubat ayı seçim anketi: CHP zirveden ayrılmadı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.02.2025 - 11:51

ASAL Araştırma'nın 26 ilde 2 bin kişi ile yaptığı genel seçim anketinin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. 

15-22 Şubat tarihleri arasında CATI (bilgisayar destekli telefon) yöntemi ile yapılan ankette katılımcılara, "Bu pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusu soruldu.

Sonuçlara göre, yapılan ankette Kararsızlar/Oy Kullanmayacağım/Fikrim Yok/Cevap Yok/yanıtları orantısal olarak dağıtıldıktan sonra CHP'ye oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 31,6 olurken; tercihi AKP'den yana olanların oranı yüzde 30,9'da kaldı. 

DEM Parti'nin yüzde 9,3 ile üçüncü sırada yer aldığı anket sonuçlarında MHP'ye oy vereceğini söyleyemlerin oranı ise yüzde 9,0 oldu.

ASAL Araştırma'nın ocak ayı seçim anketinde de CHP 31.9 oy oranıyla birinci parti olmuş, ikinci sıradaki AKP yüzde 29.6 oya sahip olabilmişti.


Etiketler: #Asal araştırma #seçim anketi #genel seçim

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