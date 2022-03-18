Asgari ücrette ikinci zam beklentisi: İşte konuşulan ilk rakam
4 bin 253 lira olarak belirlen asgari ücretin enflasyon karşısında erimesinin ardından iktidarın yeni bir zam hazırlığında olduğu belirtiliyor.
2022 yılı için 4 bin 253'ye çıkarılan ücret, artan hayat pahalılığı karşısında Türk-İş'in verilerine göre şimdiden açlık sınırının altında kaldı. Bunun üzerine AKP'den asgari ücrete yeni bir zam daha yapılabileceği sinyalleri geldi.
AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, yeni bir zammın mümkün olduğunu belirterek "Şu andaki mevzuat gereği yılda bir kez yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Biz parlamentoda her zaman milletimizim menfaati ne gerektiriyorsa bunu her zaman yaparız" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de asgari ücrete bir daha bakılması gerektiğini vurgulayarak "Enflasyonist ortam maalesef böyle. Matematik belli. Yılbaşında verilen zam enflasyonun altında ise akıl ve vicdan der ki gel arkadaş bunu düzeltelim" dedi.
Asgari ücrette yeni bir artış yapılabileceği ihtimallerini yükselten bu açıklamaların ardından zammın ne kadar olacağı da merak konusu oldu.
İktidara yakın Türkiye gazetesi, konuyla ilgili haberinde, asgari ücrete yarıyıl zammı gelmesi hâlinde, 2022'nin ilk 6 aylık enflasyon rakamının ya da buna yakın bir oranın esas alınabileceğini belirtti.
Gazetenin haberine göre uzmanlar “Söz konusu rakam bugünkü projeksiyonlara göre yüzde 20 civarı bir orana denk gelebilir. Bu durumda asgari ücrete temmuzdan itibaren geçerli olmak üzere yaklaşık 850 TL zam gelebilir” görüşünü dile getirildi.
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