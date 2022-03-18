Nihat Zeybekçi'den asgari ücrete zam mesajı: 'Vicdan der ki gel arkadaş bunu düzeltelim'

18 Mart 2022 Cuma, 07:47

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Metropol’de yayınlanan Metropol Gündemi programında Denizli Metropol Kurucusu Arif Zor ve Haber Koordinatörü Murat Acar’ın Türkiye ve Denizli ekonomisiyle ilgili sorularını yanıtladı.

RUSYA'NIN UKRAYNA İŞGALİ

Türkiye'nin tüm kapılarını kapattığı zaman gıda olarak kendi kendine yetebilen bir ülke olduğunu söyleyen Zeybekci, “Rusya bölgeyi hakimiyet altında tutmaya çalışıyor. Ukrayna’nın batıya kaymasını istemiyor. Rusya ile ben zamanında çok uğraştım. Uçak krizi yaşandığı dönemde. Türkiye’den ithal edilen ürünlerle ilgili. Yaklaşık 1 milyar dolara yakın yaş sebze meyve ihracatımız vardı Rusya’yla. Türk ürünlerine karşı bir boykot arayışı vardı. Yapmayın etmeyin dedik anlatamadık. En sonunda anlayacakları dilde konuştuk. Türkiye’nin oradan ithal ettiği tarım ürünleri vardı buğday, mısır ayçiçeği gibi. Türkiye net ithalatçı bir ülke değil aslında. Türkiye tüm kapılarını kapattığı zaman gıda olarak kendi kendine yetebilen bir ülke. Türkiye 30 milyar dolar gıda ihracatçısı bir ülke. Biz Rusya’dan mısır, buğday, ayçiçeği alıyoruz ve işleyerek dünyaya ihracat yapıyoruz. Bizim oradan ithalata ihtiyacımız var. Ama diğer taraftan Rusya ürettiklerini dünyaya ihracat yapmak isterse, diğer limanlara aktarmak isterse çok büyük bir maliyet. Türkiye, Rusya için büyük bir avantaj. Biz de durduruyoruz dedik. Böylece kriz çözüldü” diye konuştu.

“ASGARİ ÜCRETE YIL İÇİNDE YENİDEN BAKILMALI”

Zeybekci, asgari ücretle ilgili olarak da şu açıklamalarda bulundu:

“Ciddi bir şekilde müdahale etmek lazım. İnsanlarımızın gelirlerini arttırıcı önlemler almak lazım. Gerekirse Türkiye’de yıl ortasında asgari ücrete bir daha bakılmalı. Esnaf, memur, emekliler, çalışanlarla ilgili. Enflasyonist ortam maalesef böyle. Matematik belli. Yılbaşında verilen zam enflasyonun altında ise akıl ve vicdan der ki gel arkadaş bunu düzeltelim. Mal yokluğu değil bu maliyetlerden dolayı. Maliyet enflasyonu yaşıyoruz şu anda”