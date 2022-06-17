Askerlik yapmayanlara af geliyor! Kimleri kapsayacak?

17 Haziran 2022 Cuma, 10:05

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) askerlik yapmayan, bakaya, yoklama kaçağı ve saklı durumda olan yaklaşık 550 bin kişinin yararlanması için af getirecek.

Hürriyet'in haberine göre, MSB'nin hazırladığı taslak AKP'nin kurduğu komisyonda son şeklini aldı ve Meclis’e verilecek aşamaya getirildi.

Teklife göre, bugüne kadar askerlik yapmamış, bakaya, kaçak ve saklı durumda olanlardan, ayrıca belirlenecek olan bedeli ödeyeceklere af getirilecek. Mevcut bedelli ücretinden daha fazla olacak yeni rakam, bakayada geçen süreyle bağlantılı olarak kademeli olarak belirlenecek.

Düzenleme ayrıca dövizli askerlik affını da içerecek. Yurtdışındaki Türk vatandaşlarından daha önce başvuruları yarım kalan, ücretin tamamını yatırmayan ve bu nedenle haklarını kaybeden 2 bin 100 kişiye yeni hak tanınacak. İkinci kez dövizli askerlik başvuru hakkı olmayan kişiler de aftan yararlanacak.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mayıs ayında, “Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler” demişti.

