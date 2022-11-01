Aslı Baykal CHP'den istifa etmişti: 'Deniz Baykal da istifa edebilir' iddiası

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, CHP'den istifa etti. Gazeteci Şaban Sevinç, bu gelişmenin ardından Deniz Baykal'a yakın bir isimle görüştüğünü ve Baykal'ın da CHP'den istifa edebileceğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
01 Kasım 2022 Salı, 10:40
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Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, dün CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu. Sosyal medya hesabından siyasi parti üyeliğini sonlandırdığına dair görseli paylaşan Baykal, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada istifasının nedenini "Gördüğüm lüzum üzerine" diyerek açıklamıştı. 

TV100'de yayımlanan "Taksim Meydanı" programında konuk olan gazeteci Şaban Sevinç, Deniz Baykal'a yakın bir isimle görüştüğünü ve Baykal'ın da CHP'den istifa edebileceğini söyledi.

Sevinç "Deniz Baykal’a en yakın isimlerden biri ‘CHP’den istifa ederse şaşırmam’ dedi. CHP’nin şu anki yönetiminden ve Kılıçdaroğlu’nun son dönemdeki politikalarından çok rahatsız" ifadelerini kullandı.

Program konukları, Sevinç'in Baykal'a yakın olduğunu belirttiği ismin Yılmaz Ateş olduğu tahminininde bulunduç. Şaban Sevinç de gülerek "yalanlamıyorum da doğrulamıyorum da" ifadelerini kullandı. 


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