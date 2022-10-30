Kılıçdaroğlu: Erdoğan aday olmamdan çok korkuyor

30 Ekim 2022 Pazar, 10:18

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündemdeki bazı konulara iilişkin Tele1'den Yılmaz Polat'ın sorularına yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Polat'ın "Kamuoyunda 6’lı masadan aday olarak sizin isminizin çıkacağına ilişkin kanaatler çok yaygın. Yani en güçlü aday olarak gösteriliyorsunuz" sorusu üzerine yorum yapmayıp sessiz kalmayı tercih etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, İngiliz şarkıcı Yusuf İslam’ın Saray’da özel verdiği konserden sonra AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İslam’ın hediye ettiği gitarı çalmasıyla ilgili olarak "Sanat ve sanatçı karşıtı , konser yasaklatan bir kişinin eline gitar alması ya da çalmasını sanatla kültürle ilgili herkesin, sanatçıların takdirine bırakıyorum" dedi.

ERDOĞAN'A ÇAĞRISINI TEKRAR ETTİ

Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli her fırsatta isminizi teleffuz ediyor. Aday olmanızdan çekiniyor mu, korkuyor mu?” sorusu üzerine "Korkmasa televizyonda karşıma çıkar tartışırız. Birçok kez kendisini televizyonda hem de kendi istediği bir televizyonda medeni bir şekilde tartışmaya davet ettim ama sürekli kaçıyor" yanıtını verdi. CHP lideri, Erdoğan'a seslenerek "Bir kez daha söylüyorum. Gel kamuoyu önünde tartışalım” çağrısı yaptı.

DÜNYAYA 'BUNDAN SONRA MUHATTABINIZ MİLLET İTTİFAKI'NIN ADAYI' MESAJI

Kılıçdaroğlu, "Washington, Brüksel ve Londra gibi önemli başkentlere bir mesajınız olacak mı?" sorusu üzerine de "mesajının tüm başkentlere olduğunu" belirterek şu ifadeleri kullandı;

‘Erdoğan ve yönetimi demokratik yollardan gidiyor. Seçimi kaybediyor. Bundan sonraki muhatabınız Millet İttifakı’nın adayı ve yönetimi olacak."