CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 2-4 Kasım tarihleri arasında İngiltere'ye gidiyor... 'Krizden çıkışın hazırlığı'

01 Kasım 2022 Salı, 02:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk olarak ABD’de Boston ve Washington ile başlattığı çalışma toplantılarının ikinci durağı olarak 2-4 Kasım tarihleri arasında İngiltere’ye gidecek. Kasım ayında yeni bir vizyon programı açıklayacağını duyuran Kılıçdaroğlu, bu kapsamda farklı sektör ve alanlarda uzman isimleri ziyaret ederek görüş alışverişinde bulunacak.

Kılıçdaroğlu’nun bu kapsamda, “Türkiye’nin yetişmiş insan gücünü, Türkiye’nin içinde bulunduğu zorlu şartları aşmak için seferber edeceği” söyleniyor. Kılıçdaroğlu’nun, “Brexit süreci sonrası dünyada teknoloji ve finans alanında en önemli merkez olma özelliğini sürdüren Londra’da üç günlük programında, yenilikçi teknoloji fonları başta, Türkiye’ye sürdürülebilir, iklime dost ve katma değeri yüksek yabancı yatırım girişini sağlayacak söz sahibi kurum ve kuruluşlar ile görüşmeler yapacağı” belirtiliyor. Bu program ile Türkiye’ye temiz ve üretken yatırım kaynaklarını çekmenin zeminini oluşturmayı hedefleyen Kılıçdaroğlu’nun, “Türkiye’nin büyümesi ve gelirin tabana yayıldığı bir sistemin tesis edilmesi için hazırlıklar yaptığı” kaydediliyor.

Kılıçdaroğlu’nun bağımsız yatırımcı ve fon temsilcileriyle bir araya geleceği de belirtilerek “temaslarında Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkış yoluna dair önemli vurgular yapacağının” altı çiziliyor. Görüşmelerinde Türkiye’ye gelecek nitelikli ve temiz yatırımları muhataplarıyla ve yatırım uzmanlarıyla birlikte değerlendireceği aktarılan Kılıçdaroğlu’nun, “Türkiye’nin potansiyeline uygun köklü değişime dair bakış açısını paylaşacağı” söyleniyor.

‘SARAY, METAMFETAMİN SALGININI BESLİYOR’

Öte yandan Kılıçdaroğlu, Derin Yoksulluk Ağı kurucusu Hacer Foggo ile sosyal medyadan bir video yayımlayarak “Türkiye’de bir metamfetamin salgını var. Sarayın düzeni bu salgını besliyor” dedi. Kılıçdaroğlu, metamfetamin tehlikesine dikkat çekerek “Breaking Bad Süleyman çocukların zehirlenmesine göz yummuştur” şeklinde konuştu. İktidarın uyuşturucu paralarını cari açık finansmanı için kullanarak her türlü karaparanın ülkeye girmesine izin verdiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Bakmayın ‘Okul önünde uyuşturucu satanın bacaklarını kırarız’ palavrasına. Kirli paranın sonucudur bu. Belediye başkanlarımızla konuştuk. Sokaklarda çocuklarımız için mücadele vereceğiz” ifadelerini kullandı.

KARAMOLLAOĞLU’NU KUTLADI: SAATİMİZ İKTİDARA AYARLI

Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi’nin 8. Olağan Kongresi’nde yeniden genel başkanlığa seçilen Temel Karamollaoğlu’na tebrik mesajı gönderdi. Kılıçdaroğlu, mesajında, “Millet İttifakı ortağımız Saadet Partisi’nin 8. Olağan Kongresi’nde yeniden genel başkanlığa seçilen Sayın Temel Karamollaoğlu’nu tebrik ediyor, Saadet Partisi camiasına hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye’yi yeniden ayağa kaldırmak için saatimiz iktidara ayarlı” dedi.